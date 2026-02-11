By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Singer Udit Narayan: ‘मेरा गर्भाशय निकलवा दिया…’ फिर मुसीबत में उदित नारायण! पहली पत्नी का आरोप, FIR दर्ज
FIR On Singer Udit Narayan: बॉलीवुड के मशहूर सिंगर उदित नारायण एक बार फिर मुसीबत में फंसते नज़र आ रहे हैं. उनकी पहली पत्नी ने उनपर गंभीर आरोप लगाया है. जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है.
FIR On Singer Udit Narayan: बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण कई बार विवादों में घिरते नज़र आए हैं. इस बार उनकी एक्स वाइफ रंजना झा ने उनपर बिना बताए गर्भाशय निकलवाने का आरोप लगाया है. जिसके बाद बिहार के सुपौल में सिंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. रंजना का दावा है अपने पूर्व पति की वजह से उन्हें शारीरिक और मानसिक यातना झेलनी पड़ी, यहां तक की उनका गर्भाशय निकलवा दिया गया. इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली है.
क्या है मामला?
रंजना झा ने कहा कि 7 दिसंबर 1984 को उनकी शादी उदित नारायण से हुई थी, जिसके बाद वो अपना करियर बनाने मुंबई चले गए और वहां जाकर दूसरी शादी कर ली. रंजना ने दावा किया कि उदित अपने दोनों भाइयों के साथ उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल लेकर गए थे. वहां सिंगर की दूसरी पत्नी दीपा भी पहले से हीं मौजूद थीं. जहां उन्हें बिना बताए उनका गर्भाशय निकलवा दिया गया.
आर्थिक मदद नहीं मिली
रंजना ने दावा किया कि उन्हें कई बार मदद का आश्वासन दिया गया लेकिन किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली. वो लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं. साल 2006 में मदद के लिए उदित के घर भी गई थीं लेकिन उन्हें वहां से भगा दिया गया. इसके बाद वो अपने ससुराल भी गईं लेकिन वहां से भी उन्हें भगा दिया गया. हालांकि रंजना के इस बयान पर उदित का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.
