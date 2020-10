FIR against Kangana Ranaut and her sister Rangoli Chandel: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने शनिवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार ने उनके खिलाफ एक नई प्राथमिकी दर्ज करवाई है. कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में 124 ए (राज-द्रोह) सहित कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई. Also Read - कंगना रनौत का दावा, कहा- मैंने बॉलीवुड को पहली एक्शन हिरोइन दी, शेयर किया VIDEO

कंगना ने यह कहते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि राज्य सरकार शायद उनसे उबर ही नहीं पा रही है. अभिनेत्री ने ट्विटर पर अपने सत्यापित अकांउट से इस साल अपने नवरात्रि लुक की कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने राज्य सरकार पर तंज भी कसा है.

अपने पोस्ट के कैप्शन में कंगना लिखती हैं, "कौन-कौन नवरात्रि में उपवास रख रहा है? ये आज की सेलीब्रेशन की तस्वीरें हैं, क्योंकि मैंने खुद भी व्रत रखा हुआ है, इस बीच मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. महाराष्ट्र में पप्पू सेना मुझसे उबर ही नहीं पा रही है, मुझे इतना भी याद मत कीजिए. मैं वहां जल्द ही होऊंगी."

यहां अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि मुंबई की एक अदालत ने शहर की पुलिस को कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ शिकायत की जांच करने का आदेश दिया है. शिकायत में दोनों बहनों पर सांप्रदायिक घृणा और झूठ फैलाने का आरोप लगाया गया है. उनके वकील रवीश एफ. जमींदार ने कहा, “बांद्रा कोर्ट ने कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ सय्यद की शिकायत के बाद ही में कंगना और उनकी बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं.”

सैय्यद ने कंगना और उनकी बहन रंगोली पर कई बातों के आरोप लगाए हैं, जिनमें बॉलीवुड को बदनाम करना, अपने नेपोटिज्म के दावों से इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का चित्रण बुरी तरह से करना, मादक पदार्थों का सेवन, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न समुदायों के कलाकारों के बीच दरार पैदा करने के प्रयास, धर्मों का अपमान और सोशल मीडिया पर व अपने सार्वजनिक बयानों के माध्यम से लोगों को हत्यारा करार देना शामिल है.

(इनपुट आईएएनएस)