वीडियो: TV शो 'गुम है किसी के प्यार में' के सेट पर लगी भीषण आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार

Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein : टेलीविजन के पॉपुलर शो ‘गुम है किसी के प्यार में’ के सेट से बड़ी खबर सामने आ रही है. शुक्रवार शाम को सेट पर अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली, आनन-फानन में फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को कॉल किया गया. मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है. बताया जा रहा है कि टीवी शो का सेट गोरेगांव में एक फिल्म सिटी में स्थित हैं, जो 2,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है.

आग कथित तौर पर स्टूडियो के ग्राउंड फ्लोर तक ही फैली थी, जहां टीवी शो ‘अजूनी’ और ‘तेरी मेरी दूरियां’ की शूटिंग भी चल रही थी. समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट करते हुए बताया कि अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है. ट्वीट में लिखा है, महाराष्ट्र के मुंबई में गोरेगांव फिल्म सिटी में एक टीवी सीरियल के सेट पर आग लग गई. आग बुझाने के प्रयास जारी हैं, अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.