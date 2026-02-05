  • Hindi
रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग से फैला दहशत में बॉलीवुड, शुभम लोनकर ने 5 बड़ी हस्तियों को दी धमकी- गोली अब सीने में लगेगी

फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की घटना ने बॉलीवुड में खौफ पैदा कर दिया है. इस सनसनीखेज मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शुभम लोनकर का नाम सामने आने से इंडस्ट्री की चिंता और बढ़ गई है.

Published: February 5, 2026 2:16 PM IST
मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, शुभम लोनकर ने बॉलीवुड की कम से कम पांच बड़ी हस्तियों को निशाने पर लिया है और उनसे रंगदारी वसूलने के लिए धमकी भरे कॉल किए गए हैं. हालांकि डर के माहौल के चलते अभी तक किसी फिल्मी हस्ती ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है.

खबर के मुताबिक इस फायरिंग घटना के पीछे रोहित शेट्टी ही निशाने पर नहीं थे, बल्कि इससे पहले पांच बड़ी बॉलीवुड हस्तियों को धमकियां दी जा चुकी थीं. इन धमकियों का तरीका, भाषा और पैटर्न उस नेटवर्क से मेल खाता है, जो पहले सलमान खान और उनके करीबियों को निशाना बना चुका है. यही वजह है कि इस केस को हल्के में नहीं लिया जा रहा.

बॉलीवुड हस्तियों को आए धमकी भरे कॉल
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को खुफिया जानकारी मिली है कि कई फिल्मी सितारों को धमकी भरे फोन कॉल आए हैं, लेकिन किसी ने भी सामने आकर शिकायत दर्ज नहीं कराई है. ऐसे में पुलिस के लिए खुद से कार्रवाई करना बेहद मुश्किल है.

पुलिस के हाथ लगी शुभम लोनकर की पोस्ट
इस बीच, शुभम लोनकर की एक सोशल मीडिया पोस्ट भी पुलिस के हाथ लगी है. इस पोस्ट में उसने खुले तौर पर रोहित शेट्टी को धमकी दी थी. पोस्ट में लोनकर ने लिखा, ”राम-राम, जय बजरंग बली. हमने रोहित शेट्टी को कई बार मैसेज कर हमारे काम में दखल न देने को कहा था, लेकिन वह नहीं समझे. ये तो सिर्फ ‘ट्रेलर’ था. अगर अब भी नहीं माने, तो अगली गोली घर के बाहर नहीं, सीधे उनके सीने में लगेगी. यह पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को चेतावनी है, वक्त रहते सुधर जाओ. ”

पहले भी दे चुका है घटना को अंजाम
फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. इंडस्ट्री में बिश्वोई गैंग द्वारा सेलेब्स को निशाना बनाने की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं. पहले सलमान खान, उनके जिगरी दोस्त बाबा सिद्दीकी का मर्डर फिर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग और अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के साथ हुई घटना से हर कोई हैरान है.

घटना का मास्टरमाइंड है शुभम लोनकर
मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है और इलाके की सारी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. क्राइम ब्रांच को मिले सबूतों के आधार पर उनका कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वांटेड गैंगस्टर शुभम लोनकर घटना का मास्टरमाइंड है और उसी ने घटना की जिम्मेदारी भी ली है. बता दें,शुभम लोनकर को बिश्नोई गैंग का टेक्निकल और सोशल मीडिया हैंडलर भी माना जाता है. ये लॉरेंस की अपराध करने की प्रवृति से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ कि उसमें पूरी तरह कूद गया. अब ये बॉलीवुड सेलेब्स को अपना निशाना बना रहा है.

(इनपुट एजेंसी)

