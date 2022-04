Anupama-Namaste America First Episode: टेलीविजन पर छप्पर फाड़ के टीआरपी लेने के बाद अब ‘अनुपमा’ (Anupama) अमेरिका चली गई है. लंबे समय से टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के वेब शो ‘अनुपमा-नमस्ते अमेरिका’ (Anupama-Namaste America) का इंतजार कर रहे फैंस को अब राहत की सांस मिली है. आखिरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार (Hotstar) पर ‘अनुपमा-नमस्ते अमेरिका’ ने धामाकेदार आगाज किया है. वेब शो के पहले एपिसोड को दर्शकों का खूब प्यार और सपोर्ट मिल रहा है. ‘अनुपमा-नमस्ते अमेरिका’ का पहला एपिसोड लॉन्च होने के बाद से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.Also Read - Tara Sutaria ने फिर पोस्ट की अपनी लेटेस्ट तस्वीरें, कातिलाना अदाएं देख बन जाएंगे दीवाने

बता दें कि टीवी पर ‘अनुपमा’ की सफलता के बाद अब मेकर्स ने ओटीटी दर्शकों को टारगेट करते हुए ‘अनुपमा-नमस्ते अमेरिका’ हॉटस्टार पर लॉन्च कर दिया है. इस वेब शो में अनुपमा और अन्य किरदारों की पुरानी जिंदगी को दिखाया गया है. वेब शो में अनुपमा और उनके पति वनराज शाह (सुधांशु पांडे) के यंगर लुक को दिखाया गया है. वेब सीरीज में एक्ट्रेस रुपाली गांगुल का ये अंदाज देख फैंस भी एक्साइटेड है. लोग सोशलम मीडिया पर शो के स्क्रीनशॉट शेयर कर अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. Also Read - मुस्लिम देशों ने डुबोई 'बीस्ट' की नैया! एक्टर Thalapathy Vijay की फिल्म ने कमाए सिर्फ इतने करोड़

शो की रिलीज से पहले लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने वेब शो ‘अनुपमा-नमस्ते अमेरिका’ में अपने यंग लुक को लेकर बात की थी. रूपाली ने कहा कि मैंने ‘अनुपमा-नमस्ते अमेरिका’ में लुक ट्रांजिशन के लिए बहुत कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए यह सब मेरे ऑन-स्क्रीन प्रदर्शन के बारे में है. प्रीक्वल कहानी के लिए मुझे युवा दिखना था और मैं यह सोचकर थोड़ा घबरा गई थी, कि मैं इसे कैसे कर सकती हूं. मैं नहीं चाहती थी कि यह शीर्ष पर दिखे क्योंकि स्वाभाविक रूप से 17 साल छोटा दिखना वास्तव में मुश्किल है. Also Read - आमिर खान की बेटी Ira Khan ने ऐसे भगाई गरमी दूर, लेकिन अनजाने में कर दिया इंटरनेट का पारा हाई

This scene was so beautifully crafted

He holds his son for a while and says : ise sambhalna meri gardan akad gyi hai

She wraps both her children in her arms without a single frown

THE MAN goes : tumhe kya batau kitna bojha hai mere kandho par #Anupamaa #AnupamaaNamasteAmerica pic.twitter.com/XflcNkfWNk

