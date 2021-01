First Photo of Anushka Sharma-Virat Kohli’s Daughter: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) अब पेरेंट्स बन गए हैं. एक नन्ही परी ने उनकी ज़िंदगी में कदम रखा है. इस कपल ने सोमवार को एक नन्ही सी जान का स्वागत किया है. विराट ने सोशल मीडिया के ज़रिए ही इस खबर को अपने फैन्स के साथ बांटी थी. अब विरुष्का (Virushka) के बेबी की पहली फोटो सामने आ गई है जिसे लोगों का खूब प्यार मिल रहा है. विराट कोहली के बड़े भाई विशाल कोहली ने बेबी गर्ल का जीआईएफ वीडियो (Anushka Sharma-Virat Kohli’s Daughter Video) शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है. Also Read - अनुष्का शर्मा के मां बनने के बाद एक्साइटिड हैं प्रियंका चोपड़ा, बोलीं- एक-दो से काम नहीं चलेगा बल्कि...

इस वीडियो में बेबी गर्ल के पैर नज़र आ रहे हैं. विशाल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- ‘घर में एंजेल.’ इस वीडियो पर फैन्स जमकर प्यार भी लुटा रहे हैं. Also Read - भविष्यवाणी हुई सच! विराट कोहली-अनुष्का दो से हुए तीन, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म

बता दें कि अनुष्का ने ब्रीच कैंडी हॉस्प‍िटल में बेटी को जन्म दिया है. विराट कोहली ने इस खुशखबरी को शेयर करते हुए लिखा था ‘हम दोनों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज दोपहर हमारे यहां बेटी हुई है. हम आपके प्यार और मंगलकामनाओं के लिए दिल से आभारी हैं. अनुष्का और हमारी बेटी, दोनों बिल्कुल ठीक हैं और हमारा यह सौभाग्य है कि हमें इस जिंदगी का यह चैप्टर अनुभव करने को मिला. हम यह जानते हैं कि आप यह जरूर समझेंगे कि इस समय हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होगी.’

View this post on Instagram A post shared by Virat Kohli (@virat.kohli)

विराट और अनुष्का की बेटी के जन्म पर हर तरफ से बधाई संदेश आ रहे हैं. आम आदमी से लेकर फ़िल्मी दुनिया, क्रिकेट जगत और सियासी गलियारों से भी विरूष्का को शुभकामनाएं मिल रही हैं.