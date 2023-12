First review of Salaar: प्रभास की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म?

Salaar First Review: प्रभास (Prabhas) स्टारर सालार (Salaar) 22 दिसंबर को दुनिया भर में रिलीज हो गई है. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर लंबे समय से बज़ बना हुआ था. सालार के लेकर फैंस के बीच अच्छा-खासा उत्साह है. शोज़ हाउसफुल जा रहे हैं. फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए लोग बाहर लाइन में खड़े नज़र आए. फिल्म को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है. सालार पार्ट 1: सीजफायर का रिव्यू लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.

सालार काल्पनिक शहर खानसार पर आधारित है जिसमें देवा और वर्धा की कहानी को दिखाया गया है. जिसका किरदार प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन ने निभाया है. सालार में श्रुति हासन, ईश्वरी राव, जगपति बाबू और श्रिया रेड्डी भी हैं. इसे पांच भाषाओं – तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में रिलीज़ किया जाएगा.

फिल्म को मिला A सर्टिफिकेट

सालार को सेंसर बोर्ड ने A सर्टिफिकेट दिया है. एक इंटरव्यू में नील ने कहा था मैंने कोई अश्लील फिल्म नहीं बनाई है जो इसे ए सर्टिफिकेट दिया गया. सालार ऐसी भी कोई फिल्म नहीं है जो असंवेदनशील हो. ठीक है अगर उसमें हिंसा के देखते हुए ऐसा किया गया. हालांकि इसे हिंसा के लिए नहीं, बल्कि नाटक और भावनाओं के लिए बनाया गया था.”

#Salaar: ⭐️⭐️⭐️½

SPECTACULAR

||#SalaarReview||#Prabhas as Deva excels in this relentless rollercoaster of adrenaline-pumping action film. #PrashanthNeel transcends the boundaries of the typical action genre, delivering a blend of fights & elevations. After securing… pic.twitter.com/eL9WK7JnIR

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) December 21, 2023