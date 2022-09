Yogita Bihani in The Kapil Sharma Show: टेलीविजन से घर-घर अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस योगिता बिहानी (Yogita Bihani) अब बॉलीवुड में भी अपने पैर जमा रही हैं. योगिता जल्द ही सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की फिल्म ‘विक्रम वेधा’ (Vikram Vedha) में नजर आएंगी. हाल ही में ‘विक्रम वेधा’ की टीम कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) में पहुंची जहां उन्होंने अपनी फिल्म का प्रमोशन किया. इसी दौरान फैंस ये सुनकर हैरान रह गए कि एक समय योगिता बिहानी इसी शो में दर्शकों के बीच बैठीं थी, जो अब गेस्ट बनकर दर्शकों के सामने बैठी हैं. जी हां, साल 2017 में ‘द कपिल शर्मा शो’ में दर्शकों के बीच थीं, के लिए खुश होने के सभी कारण हैं क्योंकि अभिनेत्री अब बॉलीवुड सितारों ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ फिल्म ‘विक्रम वेधा’ के प्रचार के लिए अतिथि के रूप में आ रही है.Also Read - एक्टर बनने के लिए घर से भागे नहीं, भगाए गए थे आयुष्मान खुराना, मुंबई आते ही सबसे पहले दिखी गंदगी

जून 2017 में, योगिता एक एपिसोड में दर्शकों का हिस्सा थीं जहां दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा मेहमान थे. दरअसल, उन्होंने दिलजीत के साथ डांस किया था. और पांच साल बाद वो शो में बतौर गेस्ट आ रही हैं. थ्रोबैक वीडियो में जहां दोनों साथ में डांस करते नजर आ रहे हैं वहीं योगिता दिलजीत को इशारा करती नजर आ रही हैं. बाद में, उन्होंने अपना नाम बनाया और 2018 में सलमान खान के साथ उनके गेम शो ‘दस का दम’ के प्रोमो की शूटिंग के लिए चुना गया. Also Read - अब स्वरा भास्कर ने कंगना रनौत को क्यों कहा 'फ्रैंक गर्ल', एक्ट्रेस के साथ अपने 'पंगे' पर दी सफाई

2017, #YogitaBihani was selected from audience in Kapil Sharma show to dance with Diljit who was promoting his movie with Sonam Bajwa.

2022, @iyogitabihani will be promoting #VikramVedha with team in same show this weekend. So happy for you 😍 pic.twitter.com/fyWi4MDILb

