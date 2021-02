Flight Motion Poster released story of witness one man to survive in shocking plan crash against all odds watch video – बड़े पर्दे पर इस बार फिल्म फ्लाइट (Flight​) का जबरदस्त धमाका होने जा रहा है. फिल्म की कहानी जितनी दमदार है उतना ही उसे स्क्रीन पर भी उम्दा तरीके से फिल्माया गया है. कुछ वक्त पहले फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है. वीडियो की शुरूआत में बॉलीवुड एक्टर मोहित चड्डा (Mohit Chadda) प्लेन की बेल्ट पकड़े नज़र आ रहे हैं. बैकग्राउंड में एक डायलॉग सुनाई देता है. ‘अभी मरने का मूड नहीं है. ‘ Also Read - Dev DD 2 में जलवे दिखाने को तैयार Rashmi Agdekar, बोल्ड अवतार से मचाएंगी सनसनी

फिल्म में मोहित चड्डा रणवीर मल्होत्रा (Ranveer Malhotra) के किरदार में है. जो उस खतरनाक, दिल दहला देने वाले हादसे के इकलौते साक्षी हैं जिस दिन प्लेन क्रैश होता है. Flight 815 जिसे आदित्यराज उड़ा रहे होते हैं, जंगल में क्रैश हो जाता है. कोई साथी नहीं बचता. बचता है तो बस एक भूखा, जख्मी, इंसान. जिसके पास उम्मीद के आलावा कोई सहारा नहीं होता. फिर होती है असली लड़ाई शुरू. विमान हादसे के जांच के आदेश होते हैं. तलाश में मिलता है ब्लैक बॉक्स. जिससे जांच कमेटी में खलबली मच जाती है और फिर…



View this post on Instagram A post shared by Mohit Chadda (@imohitc)

फिल्म की मुख्य भूमिका में मोहित चड्ढा ( Mohit Chadda), पवन मल्होत्रा (Pavan Malhotra), ज़ाकिर हुसैन (Zakir Hussain), विवेक वासवानी ( Viveck Vaswani), शिबानी बेदी (Shibani Bedi) हैं. फिल्म का निर्देशन सूरज जोशी (Suraj Joshi) ने किया है. फिल्म 19 मार्च को थियेटर में रिलीज़ होगी.