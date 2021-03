Flight Movie Release Date: बॉलीवुड अभिनेता मोहित चड्डा (Mohit Chadda) और शिबानी बेदी (Shibani Bedi) की फिल्म ‘फ्लाइट’ (Flight) अब 2 अप्रैल को रिलीज होगी. देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच फिल्म निर्माताओं ने ‘फ्लाइट’ की रिलीज डेट 19 मार्च से बढ़ाकर 2 अप्रैल कर दिया है. हाल ही में फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च किया गया था. ट्रेलर देखकर पता चलता है कि फिल्म में थ्रिलर और एक्शन का जबर्दस्त Combo मिलने वाला है. Flight फिल्म की कहानी जितनी दमदार है उतना ही उसे स्क्रीन पर उम्दा तरीके से फिल्माया गया है. Also Read - Rajpal Yadav Birthday: 9 साल छोटी लड़की से Rajpal Yadav ने की है दूसरी शादी, इस वजह से काटने पड़े थे जेल के चक्कर

फिल्म की कहानी 'प्लेन क्रैश' पर रची गई है. फिल्म में फ्लाइट नंबर 815 जंगल में क्रैश हो जाता है. क्रैश में एक आदमी के अलावा और कोई नहीं बचता. बचने वाले का नाम रणवीर मल्होत्रा है. फिल्म में मोहित चड्डा रणवीर मल्होत्रा के रोल में हैं. फिल्म की कहानी को इसके इर्द-गिर्द गढ़ा गया है.

Flight फिल्म को सूरज जोशी ने निर्देशित किया है. क्रेजी बॉएज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन, के. चड्ढा की फ्लाइट का निर्देशन सूरज जोशी ने किया है. मोहित चड्ढा, पवन मल्होत्रा, जाकिर हुसैन, विवेक वासवानी, शिबानी बेदी की मुख्य भूमिकाओं के साथ फिल्म 2 अप्रैल 2021 को रिलीज होने के लिए तैयार है.

T 3831 – An independent first effort .. Mohit Chaddha .. \film FLIGHT .. all my good wishes ..🙏https://t.co/gEXdn0OXLl

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 3, 2021