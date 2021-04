Mohit Chaddha Film Flight Review: जाने माने एक्टर मोहित चड्ढा (Mohit Chadda) की फिल्म ‘फ्लाइट’ (Flight) आज पर्दे पर आ रही है. ऐसे में अगर आप इस ‘फ्लाइट’ (Flight) में उड़ान भरना चाहते हैं तो उसके पहले जान लें कि आखिर क्यों आपको ये फिल्म देखनी चाहिए और आखिर कैसा है इसका रिव्यू. Also Read - Flight Movie: ट्रेलर रिलीज के मौके पर कुछ यूं दिखे सितारे, 'टेक ऑफ' करने वाली है मोहित चड्ढा की 'फ्लाइट'

बॉलीवुड में आपने एक्शन और थ्रिलर से रोमांचित फिल्में तो आपके कई देखी होगी और इसी कड़ी में एक औऱ नाम जुड़ गया है और इस फिल्म का नाम है फ्लाइट (Flight) जिसमें मोहित चड्ढा (Mohit Chaddha) ने मुख्य भूमिका निभाई है. इस फिल्म में मोहित चड्ढा (Mohit Chaddha) ने बेहतरीन एक्टिंग की है र साथ ही कहानी ने जो दम भरा है वो देखने लायक है. इस फिल्म में मोहित चड्ढा के अलावा जाकिर हुसैन, पवन मल्होत्रा, शिबानी बेदी, विवेक वासवानी और प्रीतम सिंह जैसे कई कलाकार भी अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं. Also Read - Flight Motion Poster Released: पहली बार बड़े पर्दे पर जबरदस्त धमाका, Flight में Mohit Chadda के आखिरी पलों का खुलेगा राज़

There are no words created in any language that can express what i am feeling right now … When God Tweets and sends you his blessings himself … चरण स्पर्श 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 https://t.co/cwcrWOH3us

— Mohit Chadda (@imohitc) March 3, 2021