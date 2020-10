Sushant Singh Rajput death case: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह ने AIIMS द्वारा CBI को सौंपी गई फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए इसे दोषपूर्ण बताया है और मामले में सीबीआई द्वारा गठित करने के लिए किसी अन्य फोरेंसिक टीम को भेजा जाने की मांग की है. Also Read - 91 साल के कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा कोरोना से संक्रमित, एम्स में भर्ती

सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने CBI निदेशक को एक पत्र लिखा है, जिसमें AIIMS द्वारा CBI को सौंपी गई फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट पर आपत्ति जताई गई और इसे दोषपूर्ण बताया. पत्र में लिखा गया है, "मामले को सीबीआई द्वारा गठित करने के लिए किसी अन्य फोरेंसिक टीम को भेजा जाना चाहिए. "

#SushantSinghRajput's family lawyer Vikas Singh writes a letter to CBI Director, raising objections over forensic examination report submitted by AIIMS to CBI & calling it faulty.

The letter reads, "Matter needs to be referred to another forensic team to be constituted by CBI."

The letter reads, “Matter needs to be referred to another forensic team to be constituted by CBI.” pic.twitter.com/Jlnnusf37C

