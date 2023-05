'दंगल' गर्ल जायरा वसीम ने नकाब में खाना खाने पर दी सफाई, कहा 'इससे डील करना सीखिए'

Zaira Wasim Viral Tweet: ज़ायरा वसीम अपनी पहली फिल्म “दंगल” के साथ रातों रात पूरे देश में पॉपुलर हो गई थीं. अपनी अगली फिल्में “सीक्रेट सुपरस्टार” और “स्काई इज पिंक” के साथ उन्होंने अपने अभिनय से बॉलीवुड इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था. हालांकि साल 2019 में जब उन्होंने अपना करियर छोड़ने का फैसला लिया तो सभी हैरान रह गए थे. जायरा ने धर्म का हलावा देकर खुद को बॉलीवुड से दूर कर लिया. हालांकि वो सोशल मीडिया पर आए दिन अपने विचार रखती रहती हैं और उनके पोस्ट खुब वायरल भी होते हैं.

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़की एक हाथ से नकाब पकड़े है और दूसरे हाथ से खाना खा रही है. इस फोटो पर एक शख्स ने कैप्शन लिखा ‘क्या यह एक ह्यूमन बींग की च्वाइस है?’ जायरा वसीम ने इस सवाल का बड़ा ही तीखा जवाब देते हुए लिखा, ‘मैंने हाल ही में एक शादी अटेंड की और मैंने भी बिल्कुल इसी तरह से खाना खाया. यह साफ तौर पर मेरी अपनी चॉइस थी, जबकि मेरे चारों ओर सभी लोग मुझे घूर रहे थे कि मैं अपना नकाब हटाऊंगी लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया. यह हम आपके लिए नहीं करते, इससे डील करना सीखिए.’