four more shots please actress Maanvi Gagroo says Twitter is like marketplace where everyone has an opinion-अभिनेत्रियों को मिलने वाले रोल से लेकर बॉडी शेमिंग जैसे मुद्दों पर अपनी राय बताने में मानवी गगरू झिझकती नहीं हैं. वह कहती हैं कि एक सेलिब्रिटी के तौर पर वह अपनी जिम्मेदारियां समझती हैं. Also Read - Ruhi Singh को बचपन से है महिलाओं में इंटरेस्ट, सोशल मीडिया पर करती हैं बोल्ड तस्वीरें शेयर

मानवी ने कहा, “एक व्यक्ति के तौर पर मैं मुखर हूं और कई मुद्दों पर अपनी राय रखती हूं. मैं इंटरनेट के साथ बड़ी हुई हूं, ऐसे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी राय रखना मेरे लिए स्वाभाविक है. लेकिन मुझे अहसास हुआ है कि एक सेलिब्रिटी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूं. पहले मेरे इतने फॉलोवर नहीं थे और मुझे कुछ भी कहने की आजादी थी.” Also Read - आखिर किस बात से इतनी परेशान हो गईं Sunny Leone? पुलिस को बतानी पड़ी सारी सच्चाई

‘फोर मोर शॉट्स प्लीज’ वेब सीरीज में नजर आ चुकीं अभिनेत्री यह स्वीकारने से भी पीछे नहीं हटती हैं कि सेलिब्रिटीज भी कई बार गलत हो सकते हैं.

वह कहती हैं, “मैं एक इंसान हूं और मैं भी सही या गलत हो सकती हूं. जिस समय मैं कुछ पोस्ट कर रही होती हूं तो उस वक्त मैं खुद को सही मानती हूं और लोगों को यह समझने की जरूरत है कि ये किसी इंसान की राय है, ना कि कोई तथ्य है. मैं एक अभिनेता हूं, यदि मैं राजनीतिक मुद्दे पर विचार रखती हूं तो यह मेरी अपनी राय है. ”

वह यह कैसे सुनिश्चित करती हैं कि वह अपने लाखों फॉलोवर को गलत जानकारी नहीं देंगी. इस पर उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि ट्विटर या इंटरनेट एक बाजार की तरह है, जहां हर किसी की अपनी निजी राय है और यह तब तक अच्छा है, जब तक कि आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं.

यदि मैं किसी विशेष न्यूज को शेयर करती हूं या राय देती हूं तो सुनिश्चित करती हूं, ऐसा वास्तव में हुआ हो. साथ ही, जब भी अपनी राय देती हूं तो बता देती हूं कि यह यह मेरी राय है और यह गलत भी हो सकती है.”