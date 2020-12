नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री लीजा रे (Lisa Ray) ने सोशल मीडिया से दूरी बनाने का ऐलान किया है ताकि साल भर में उन्हें जो भी चीजें सीखने को मिली हैं, उन पर वह आराम से सोच-विचार कर सके. अभिनेत्री ने ट्विटर पर अपने इस फैसले के बारे में बताया है और जाहिर किया है कि यह एक सेक्रेड रिफ्लेक्शन यानि कि ‘पवित्र प्रतिबिम्ब’ का समय है. Also Read - एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी ने शेयर किया अपनी एनर्जी का सीक्रेट, आप भी जान लें

लीजा ने ट्वीट किया, “मैं चाहती हूं कि आप भी इस मौसम की खूबसूरती का एहसास करें, इसके इशारे को समझें. इन्हीं विचारों के साथ आप सभी को एक उम्मीद भरे नए साल की शुभकामनाए देती हूं. एक पवित्र प्रतिबिम्ब के लिए वक्त निकाल रही हूं यानि कि मैं अब अगले साल ऑनलाइन वापस आऊंगी.” Also Read - 'फोर मोर शॉट्स प्लीज!' के दूसरे सीजन की सफलता के बाद तीसरे सीजन को मिला ग्रीन सिग्नल

I wish you could feel how wistful this weather makes one, how it beckons you to curl within.

With this in mind, wishing all a hopeful 2021. Making time for sacred reflection means I’ll be back online next year. pic.twitter.com/0tjEZht19H Also Read - बिकिनी में सयानी गुप्ता के बोल्ड पोज़, बॉडी का एक-एक कर्व मचाता है सनसनी

— Lisa Ray (@Lisaraniray) December 26, 2020