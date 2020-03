मुंबई: अमेजन ओरिजनल सीरीज (Amazon Original Series) के पहले संस्करण की सफलता के बाद ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज!’ (Four More Shots Please) का दूसरा संस्करण अप्रैल में रिलीज होगी. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) ने ऐलान किया कि सीरीज के दूसरे संस्करण को 17 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा.

इसमें प्रतीक बब्बर, लीजा रे, मिलिंद सोमन, नील भूपलम, सिमोन सिंह के साथ सयानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे और मानवी गागरू जैसे कलाकार हैं. देविका भगत द्वारा इस सीरीज की कहानी लिखी गई है, जिसे नूपुर अस्थाना ने निर्देशित किया है. इसके संवादों को ईशिता मोइत्रा ने लिखा है.

interrupting your timeline to tell you that the girls are back in town!@4moreshotspls season 2 coming on 17th april 💃#FourMoreShotsPlease @maanvigagroo @bani_j @sayanigupta @IamKirtiKulhari @PritishNandy @RangitaNandy pic.twitter.com/DN62e8dSxx

— amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) March 8, 2020