Four More Shots Please Trailer: प्राइम वीडियो ने आज अपने अमेज़न ओरिजिनल फोर मोर शॉट्स प्लीज! के बहुप्रतीक्षित तीसरे सीज़न का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है. गर्ल गैंग ट्रिपल मस्ती और ट्रिपल शरारतों के साथ वापस आ गयी है जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है. कीर्ति कुल्हारी, सयानी गुप्ता, मानवी गगरू और बानी जे अभिनीत, सीज़न 3 में प्रतीक बब्बर, लिसा रे, नील भूपालम, राजीव सिद्धार्थ, अमृता पुरी, सिमोन सिंह और समीर कोचर अपनी-अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए दिखाई देंगे, जबकि जिम सर्भ , सुशांत सिंह, शिल्पा शुक्ला और रोहन मेहरा इस सीजन में नए चेहरे होंगे. प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशंस द्वारा निर्मित, रंगिता प्रीतीश नंदी और इशिता प्रीतिश नंदी द्वारा के द्वारा बनाई गई, जोयता पटपटिया द्वारा निर्देशित और देविका भगत द्वारा लिखित, बहुप्रतीक्षित अमेज़न ओरिजिनल इशिता मोइत्रा के संवादों के साथ, बहुप्रतीक्षित अमेज़न ओरिजिनल 21 अक्टूबर से भारत और 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में सेवा पर उपलब्ध होगा.Also Read - Bigg Boss 16: शालीन ने सौंदर्या के इनर गारमेंट्स पर कही गंदी बात, गौतम ने कहा 'उनके इरादे सही नहीं'

फोर मोर शॉट्स प्लीज़! के नए सीज़न का ट्रेलर चार दोस्तों – अंजना मेनन (कीर्ति कुल्हारी), दामिनी रॉय (सयानी गुप्ता), सिद्धि पटेल (मानवी गगरू) और उमंग सिंह (बानी जे) के जीवन में एक दिलचस्प झलक साझा करते हैं, जो जीवन की चुनौतियों, प्रेम और अपनी खामियों के माध्यम से चलने का प्रयास करते हैं.नए और पुराने चेहरों, और एक दिलचस्प कहानी के साथ, फोर मोर शॉट्स प्लीज़! का तीसरा सीज़न इन 4 महिलाओं के लिए सबसे पर्सनल सीजन होने का वादा करता है, जो कि रोमांस, ड्रामा, हास्य, रिश्तों और निश्चित रूप से, हमेशा के लिए उनकी दोस्ती से भरा हुआ है. Also Read - 'CID' की इंस्पेक्टर ने ब्रालेस होकर बाथरूम से शेयर की प्राइवेट तस्वीरें, वायरल हो रही हैं बोल्ड तस्वीर

शो के बारे में बात करते हुए, सयानी गुप्ता ने साझा किया, “पहले दो सीज़न अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय थे और उन्हें प्रशंसकों से इतना प्यार और सराहना मिली. तीसरे सीज़न में लड़कियों को और अधिक मस्ती करते हुए देखा जाएगा, उनकी दोस्ती और गहरी होती जाएगी, उनकी उग्रता का विस्तार होगा, लेकिन उनकी कमजोरियों को भी स्वीकार किया जाएगा. मैं उन दर्शकों के लिए बहुत उत्साहित हूं जो हर दिन लिख रहे हैं, तीसरे सीज़न के बारे में पूछ रहे हैं, शो देखने के लिए!”

अपने उत्साह को साझा करते हुए, कीर्ति कुल्हारी ने कहा, “यह 4 एमएसपी का प्यार है जो हमें हर सीजन में बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है. उम्मीद है कि हम इसे फिर से करने में कामयाब रहे हैं. इस सीज़न में लड़कियां अधिक बोल्ड, कामुक और अपनी गलतियाँ करने और उनसे सीखने के लिए अधिक सशक्त हैं”

फोर मोर शॉट्स प्लीज़! के नए सीज़न के साथ बानी जे ने कहा, “हम पिछले सीज़न से ऊपर उठ रहे हैं और चरित्र आर्क्स में एक गहरा गोता लगा रहे हैं जो दर्शकों को आकर्षित करेगा.” व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में विभिन्न जटिलताओं से, सचेत प्रयास और निर्णय लेने के लिए आने के लिए जीवन को पटरी पर लाने के लिए, नया सीजन दर्शकों के लिए बहुत सारे उतार-चढ़ाव से भरा है. मुझे यकीन है कि वे यह देखने के लिए उत्सुक होंगे कि सीज़न 2 में चार लड़कियों का जीवन चुनौतियों और असफलताओं के बाद कहाँ जाएगा.

मानववी गगरू ने कहा” मैं फोर मोर शॉट्स प्लीज़! के नए सीज़न के लिए रोमांचित हूँ क्योंकि यह सीज़न सिद्धि का एक अलग पक्ष दिखाएगा, क्योंकि वह सीरीज में व्यक्तिगत नुकसान से जूझ रही है, ” “नए सीज़न में, सिद्धि गलतियाँ करेंगी, उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, वह ठोकर खाएँगी और बार बार गिरेंगी. लेकिन, वह हार नहीं मानेगी. मैं कभी-कभी सिद्धि से बहुत अधिक संबंध रखती हूं और ईमानदारी से कहूं तो मैं हमेशा उसके पक्ष में रहती हूं. न केवल भारत में बल्कि पूरे देश में दर्शकों के लिए नए सीज़न के साथ प्राइम वीडियो पर वापस आकर मुझे खुशी हो रही है.

फोर मोर शॉट्स प्लीज! सीजन 3, 23 सितंबर से शुरू होने वाले ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2022 के लिए प्राइम वीडियो के फेस्टिव लाइन-अप का एक हिस्सा है. प्राइम वीडियो चैनलों के माध्यम से पार्टनर्स से आकर्षक “दिवाली स्पेशल डिस्काउंट” के अलावा लाइन-अप में कई अन्य ओरिजिनल सीरीज और कई भाषाओं में ब्लॉकबस्टर फिल्में भी शामिल हैं.