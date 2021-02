taaza tasveeren Malaika Arora steps out with pet dog Casper See pics-मलाइका अरोड़ा की अपने Pet Dog Casper में जान बसती है. वे सोशल मीडिया पर डॉग के साथ कई तस्वीरें शेयर करती हैं. हाल ही में उन्हें मार्निंग वॉक के दौरान डॉगी को घुमाते हुए स्पॉट किया गया. Also Read - Vikas Gupta ने दी धमकी, Parth Samthaan, Priyank Sharma, Vikas Khoker माफी मांगों वरना....

मलाइका ने ब्लैक कलर की स्पोर्ट्स जैकेट और ब्लैक ही शॉर्ट्स पहने हैं. मलाइका ने बताया था कि वे अपने बेटे और कुत्ते को बेपनाह प्यार करती हैं. वह दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकती हैं. उनके बेटे अरहान ने भी इस बात की शिकायत है. देखिए तस्वीरें…



वे कभी-कभी कहते हैं कि आप मुझसे ज्यादा कास्पर को प्यार करती हो. मलाइका ने बताया कि कई बार मेरा बेटा मुझे चुनाव करने के लिए कहता है और मैं मना कर देती हूं. क्योंकि हो ही नहीं सकता.