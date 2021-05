नई दिल्ली: भारत के सबसे बड़े होम-ग्रोन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जी5 ने आज घोषणा कर दी है कि ‘फ्रेंड्स: द रीयूनियन’ (Friends: The Reunion) का प्रीमियर भारत में भी इस प्लेटफॉर्म पर ही होगा. एचबीओ मैक्स अपने लॉन्च के एक साल की सालगिरह के मौके पर फ्रेंड्स: द रीयूनियन को यूएस में जी5 पर रिलीज करेगा. फ्रेंड्स में जेनिफर एनिस्टन, कटेर्नी कॉक्स, लिसा क्रुडो, मैट लेब्लांक, मैथ्यू पेरी और डेविड श्विमर वार्नर ब्रदर्स पर प्रतिष्ठित कॉमेडी के मूल साउंडस्टेज, स्टेज 24 पर लौट रहे हैं. Also Read - The Married Woman Trailer: ऑल्ट बालाजी की सीरीज 'द मैरिड वुमन' का ट्रेलर रिलीज, औरत के आत्म खोज की कहानी

फ्रेंड्स: द रीयूनियन में डेविड बेकहम, जस्टिन बीबर, बीटीएस, जेम्स कॉर्डन, सिंडी क्रॉफर्ड, कारा डेलेविंगने, लेडी गागा, इलियट गोल्ड, किट हैरिंगटन, लैरी हैंकिन, मिंडी कलिंग, थॉमस लेनन, क्रिस्टीना पिकल्स, टॉम सेलेक, जेम्स माइकल टायलर, मैगी व्हीलर, रीज विदरस्पून और मलाला यूसुफजई सहित कई स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस होंगी.

बेन विंस्टन ने ‘फ्रेंड्स’ के कार्यकारी निर्माता केविन ब्राइट, मार्टा कॉफमैन और डेविड क्रेन के साथ निर्मित विशेष और कार्यकारी का निर्देशन किया है.

जी5 इंडिया के चीफ बिजनेस ऑफिसर मनीष कालरा ने कहा, “हम भारतीय बाजार के लिए विशेष रूप से जी5 पर ‘फ्रेंड्स: द रीयूनियन’ लाने के लिए बेहद उत्साहित हैं. ‘फ्रेंड्स’ दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला और पसंदीदा सिटकॉम में से एक है और यह हमारे लिए भारत में ‘फ्रेंड्स’ के प्रशंसकों के लिए जी5 पर उनके रीयूनियन को प्रस्तुत करने का एक शानदार अवसर है, जिसके बारे में दुनिया बात कर रही है. ”

इनपुट: आईएएनएस