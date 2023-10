Hindi Entertainment Hindi

From Aishwarya Rai To Alia Bhatt Actress Worked With Their Father In Law

अपने ससुर संग काम कर चुकी हैं बॉलीवुड की ये बहुएं, किसी ने लगाए ठुमके तो किसी ने किया रोमांस

Actress Worked With Their Father In Law: बॉलीवुड के कई सेलेब्स ऐसे हैं जो कभी ना कभी अपने ससुर के साथ फिल्मों में काम कर चुकी है.

Actress Worked With Their Father In Law: बॉलीवुड में परिवारवाद की बहस तो हर किसी के कानों तक पड़ चुकी है और जाहिर सी बात है कि ऐसे में आप कभी किसी भाई बहन तो कभी जीजा साले की जोड़ी पर्दे पर नजर आती हैं, लेकिन आज हम आपक ससुर और बहू की जोड़ी के बारे में बताएंगे.जी हां बॉलीवुड के कई सेलेब्स ऐसे हैं जो कभी ना कभी अपने ससुर के साथ फिल्मों में काम कर चुकी है. इस लिस्ट में बॉलीवुड की कई बड़ी अभिनेत्रियों का भी नाम शामिल है। अगर आप भी इन अभिनेत्रियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको आज का यह पूरा आर्टिकल पढ़ना होगा. तो चलिए जानते हैं कौन सी एक्ट्रेस अपने ससुर संग कर चुकी हैं रोमांस या फिर संग पर्दे पर एक्टिंग का दिखाया था जलवा.

1. ऐश्वर्या राय बच्चन- अमिताभ बच्चन

बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन भी अपने ससुर यानी अमिताभ बच्चन के साथ फिल्मों में नज़र आ चुकी है. ऐश्वर्या और अमिताभ ने फिल्म ‘क्यों हो गया ना’, ‘मोहब्बतें’ और ‘बंटी और बबली’ में एक साथ काम किया था. ऐश्वर्या और अमिताभ की फिल्मों को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था.

2. आलिया भट्ट-ऋषि कपूर

ऋषि कपूर अपने दौर के सबसे सफल एक्टरों में से एक थे और रोमांटिक हीरे के तौर पर जानें जाते थे. वहीं उनके करियर की दूसरी पारी मे भी उन्होंने कई सारे ऐसे दमदार किरदार किए जिसने हर किसी को हैरानकर दिया.ऐसे में ऋषि कपूर ने अपनी दूसरी पारी में अपनी बहू आलिया भट्ट के साथ काम किया है. हालांकि उस दौर में आलिया और रणबीर एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे थे, लेकिन आलिया संग वो स्क्रीन शेयर कर चुके हैं. आलिया ऋषि कपूर की बहु हुईं और वह उनके ससुर, लेकिन उनके घर की बहू बनने से पहले ही आलिया ने दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर के साथ ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ और ‘कपूर एंड संस’ फिल्मों में काम किया था.

3. नीतू कपूर-शशि कपूर

दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की पत्नी और कपूर परिवार की बहू नीतू भी इस लिस्ट में आती हैं. दरअसल नीतू अपने जमाने की दिक्कत अभिनेत्री रह चुकी हैं और उन्होंने ऋषि कपूर के चाचा शशि कपूर नीतू के रिश्ते में चाचा ससुर लगते थे. ऐसे में नीतू ने शादी से पहले शशि कपूर के साथ रोमांटिक फिल्मों में काम किया था, जिनमें ‘एक और एक ग्यारह’ और ‘काला पानी’ जैसी फिल्में शामिल हैं.

4. सामंथा-नागार्जुन

अपने ससुर के साथ काम करने वाली अभिनेत्रियों की लिस्ट में साउथ अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु भी शामिल हैं. सामंथा की शादी साउथ अभिनेता नागा चैतन्य के साथ हुई थी, जिनका अब तलाक हो चुका है. ऐसे में वह सुपरस्टार नागार्जुन की बहू रह चुकी हैं. सामंथा ने अपने ससुर नागार्जुन के साथ हॉरर कॉमेडी ‘राजू गरी गढ़ी 2’ में काम किया था, जिसमें उनकी जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया था.

