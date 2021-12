Akshay Kumar To Rajnikant here is the list of Highest paid Actor 2021: बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स मौजूद हैं जो की हर साल अपने एक्टिंग करियर से करोड़ों में कमा रहे हैं और वो दर्शको को बेहद पसंद भी आ रहे हैं. बॉलीवुड इंडस्ट्री तीन खान ही नहीं बल्कि अब कई सारे ऐसे एक्टर है जो जमकर पैसा छापते हैं और इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी जमकर नोट बरसाती हैं. और यही कारण है कि निर्देशक और फिल्म पूरी तक इन्हें मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं. साल 2021 भले ही बड़े पर्दे के लिए बहुत खास सौगात लेकर नहीं आया है लेकिन कई सारे ऐसे स्टार रहे हैं जिन्होंन जनकर पैसे छापे हैं और एक फिल्म के करोड़ों वसूले हैं. चलिए डालते हैं नजर कुछ ऐसे मेल सुपरस्टार्स पर जिन्हें 2021 में सबसे ज्यादा फीस मिली. वैसे आप ये लिस्ट देखकर हैरान हो जाएंगे क्योंकि इसमें जिन स्टार के नाम हैं उनमे से कोई भी खान रही है.Also Read - Vivian Dsena-Vahbiz: 'मधुबाला' पर मर मिटने वाले विवियन ने बीवी से लिया तलाक, पत्नी ने मांगी 2 cr एलिमनी!

1. अक्षय कुमार

खबरों के मुताबिक 2021 में एक फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाले बॉलीवुड एक्टर और कोई नहीं बल्कि खिलाड़ी कुमार यानी की अक्षय कुमार हैं. बॉलुवड को सुपरहिट फिल्में देने वाले खिलाड़ी कुमार ने अपनी फिल्म 'बेल बॉटम' के लिए 117 करोड़ चार्ज किये गए हैं जिसके साथ ही वह ना सिर्फ बॉलीवुड के बल्कि पूरे इंडिया के सबसे महंगे एक्टर बन चुके हैं.

2. आमिर खान

बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार आमिर खान भले ही पिछले कुछ सालों से कुछ फिल्में ना कर रहे हो लेकिन बावजूद इसके वो बॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टरों की लिस्ट में शुमार हैं और उन्होंने अपनी अगली फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' के लिए करीब 150 करोड़ तक चार्ज किया है.

3. प्रभास

साउथ के मेगा स्टार एक्टर और बाहुबली के नाम से मशहूर प्रभास भी जमकर पैसे कमाए हैं, बता दें कि प्रभास की फिल्म राधे रश्याम बहुत जल्द ही पर्दे पर आने वाली है औऱ फैंस इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने 150 करोड़ तक चार्ज किया था.

4. रजनीकांत

साउथ के एक औऱ सुपरस्टार औऱ भगवान की तरह पूजे जाने वाले एक्टर रजनीकांत भी किसी से कम फीस चार्ज नहीं करते हैं. इस साल ‘अन्नाथे’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले रजनीकांत ने भी 120 करोड़ तक कमाए थे.

5. अजय देवगन

भुज जैसी फिल्म देकर दर्शकों के दिलों पर छाने वाले एक्टर अजय देवगन भी बॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टरों में शामिल है और उन्होंने भी एक फिल्म के लिए जमकर पैसे लिए थे और उन्होंने 60 करोड़ से 125 करोड़ तक चार्ज किया था.