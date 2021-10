Happy Dussehra 2021 Bollywood Celebs Wishes Fans: आज देशभर में दशहरे का त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऐसे में हर कोई एक दूसरे को इस खास दिन की बधाई दे रहे हैं. प्रधानमंत्री लेकर राष्ट्रपति तक ने इस खास दिन की बधाई लोगों को दी है. ऐसे में बॉलीवुड सेलेब्स भी फैंस को दशहरे की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आइए देखते हैं सेलेब्स ने कैसे विश किया है.Also Read - Sidnaaz New Song: सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के सॉन्ग 'अधूरा' का पोस्टर रिलीज, आखिरी बार नजर आएगी 'Sidnaaz' की जोड़ी

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपनी सभी फैंस को दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं. वहीं, अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने भी अपने ट्विटर अकांउट पर फैंस के जीवन में प्रेम, शांति और खुशियों की कामना करते हुए दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं दी है.

T 4062 – Happy Dashhera ❤️❤️🌹🌹🚩🚩🚩🚩🚩🚩 pic.twitter.com/8DxrLgeCzn — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 14, 2021



जन्नत फिल्म की एक्ट्रेस सोनल चौहान ने पीली रंग की साड़ी पहनकर कुछ फोटोज शेयर करते हुए फैंस को दशहरा की शुभकामनाएं दी है.

हेमा मालिनी ने लिखा है ‘विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। सकारात्मक ऊर्जा हमेशा नकारात्मक को दूर करे, जिससे हर जगह शांति और समृद्धि आए’.

Vijaya Dashami celebrates the triumph of good over evil. May positive energy always overcome the negative, leading to peace & prosperity everywhere🙏 pic.twitter.com/F9Nj6z1Mwg — Hema Malini (@dreamgirlhema) October 15, 2021



विंदु दारा सिंह ने अपने ट्विटर पर लिखा है ‘चलो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाएं! यहां आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं’.

Lets Celebrate the victory of good over evil ! Here’s wishing you all a very happy #Dussehra2021 from #Ayodhya ji ! @ARamleela @arungovil12 ji pic.twitter.com/omWMDXVzQt — Vindu Dara Singh (@RealVinduSingh) October 14, 2021



वहीं अपने पिता अमिताभ की तरह अभिषेक जी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा ‘प्रेम, शांति और ख़ुशियों के साथ, आपके जीवन में हमेशा सत्य की जीत हो।आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएँ।’



‘मुक्केबाज’ एक्टर विनीत कुमार सिंह ने विश किया दशहरा एक्टर ने लिखा ‘असत्य कितना भी बलशाली हो पर विजय सत्य की होती है. विजयादशमी की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामना एवं बधाई. ईश्वर, आपकी आशाओं को नई ऊंचाईयां दें’.

असत्य कितना भी बलशाली हो पर विजय सत्य की होती है।

विजयादशमी की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामना एवं बधाई।

ईश्वर, आपकी आशाओं को नई ऊंचाईयां दें।

🙏#HappyDussehra2021 — Vineet Kumar Singh (@vineetkumar_s) October 15, 2021

इमरान हाशमी ने फैंस को दी दशहरा की शुभकामनाएं



टीवी के मशहूर एक्टर और एंकर अनूप सोनी ने विश किया दशहरा एक्टर ने लिखा है ‘भीतर के रावण को जो ख़ुद आग लगाएंगे, सही मायनों में वही दशहरा मनाएंगे’



बता दें कि आज ही के दिन रावण को मारकर श्रीराम ने माता सीता को मुक्त कराया था, इस दिन रावण दहन होता है और सभी एक दूसरे को इस दिन की बधाई देते हैं. ऐसे में आज ये त्योहार पूरे देश में बेहद हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है.