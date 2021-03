Celebrities Who Will Welcome Their Child Soon: बॉलीवुड और टीवी के कई सारे सितारे इन दिनों अपने बेबी के स्वागत की तैयारियों में लगे हैं. जहां साल 2020 में कोरोना दौर में कई सितारों के घर नन्हे मेहमान ने दस्तक दी है, वहीं साल 2021 भी इसी से भरपूर रहेगा. हाल ही में कई सारे सितारो ने सोशल मीडिया के जरिए अपने माता-पिता बनने की खुशखबरी साझा की है. तो चलिए जानते हैं कौन से स्टार आने वाले दिनों में अपने बच्चों का स्वागत करने वाले हैं. Also Read - Abhishek Bachchan-Aishwarya Rai ने जब एक साथ किया Rock N Roll डांस , फिर जो हुआ

1.श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal)

मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal) जल्द ही मां बनने वाली हैं, सिंगर ने कल ही अपने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है. श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal) ने अपनी फोटो शेयर करके लिखा, ‘घर में नया मेहमान आने वाला है. आप सबके साथ यह खबर साझा कर रोमांचित महसूस कर रही हूं’ Also Read - मान्यता दत्त की मराठी फिल्म 'बाबा' को 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, ऐसी है कहानी



2. नीति मोहन (Neeti Mohan)

फेमस बॉलीवुड सिंगर नीति मोहन (Neeti Mohan) ने अपनी शादी के दो साल पूरे होने पर अपने मां बनने की खुशखबरी अपने फैंस के साथ साझा की थी. नीति (Neeti Mohan) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर निहार के साथ कुछ लविंग फोटोज़ शेयर करके अपने मां बनने की बात फैंस तक पहुंचाई थी.

3.लिसा हेडन (Lisa Haydon)

एक्ट्रेस लिसा हेडन (Lisa Haydon) तीसरी बार मां बनने जा रहीं हैं. खुद लिसा ने बड़े ही रोचक अंदाज़ में इस बात की जानकारी अपने फैन्स को दी थी. दरअसल एक्ट्रेस ने एक वीडियो साझा करके इसकी जानकारी दी थी जिसमें उनका बेटा जैक भी नजर आ रहा था.

4. किश्वर मर्चेंट (Kishwer Merchant)

टीवी एक्टर्स किश्वर मर्चेंट (Kishwer Merchant) और सुयश राय (Suyyash Rai) जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं. सुयश राय (Suyyash Rai) ने अपने पिता बनने की खुशखबरी सोशल मीडिया के जरिए दी है, एक्ट्रेस ने भी एक फोटो अपने अकाउंट पर शेयर की है. बता दें कि अगस्त 2021 में दोनों पहली बार अपने बेबी का स्वागत करने वाले हैं.

5. रणविजय सिंह (Rannvijay Singh)

बॉलीवुड एक्‍टर और ‘ROADIES’ होस्ट रणविजय सिंह (Rannvijay Singh) के घर एक बार फिर से खुशखबरी आने वाली है. एक्टर ने अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने दूसरे बेबी के बारे में लोगों को बताया है. बता दें साल 2017 में रणविजय सिंह (Rannvijay Singh) एक बेटी के पिता था और 2021 में वो अपने दूसरे बेबी का वेलकम करेंगे.