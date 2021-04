Celebrities Who Got Pregnant Before Getting Married: हाल ही में दीया मिर्जा (Dia Mirza) ने मां बनने की बात जाहिर सोशल मीडिया पर जाहिर की है और इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि एक्ट्रेस शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी. दरअसल दीया (Dia Mirza) और वैभव (Vaibhav Rekhi) की शादी को महज 1 महीना ही हुआ है, ऐसे में उनकी प्रेगनेंसी पर सवाल पर उठ रहे हैं. ऐसे में दीया (Dia Mirza) पहली एक्ट्रेस नहीं हैं जो शादी से पहले मां बनने वाली हैं बल्कि बॉलीवुड में एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं, जो शादी कि पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्होंने प्रेग्नेंट होने के बाद शादी की, वहीं कुछ ने अभी तक रिश्ते को कई नाम नहीं दिया है. Also Read - Dia Mirza Pregnant: मां बनने वाली है दीया मिर्जा, फोटो में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप...शादी से पहले हो गई थीं प्रेग्नेंट!

1. नेहा धूपिया (Neha Dhupia)

नेहा धूपिया (Neha Dhupia) बॉलीवुड में कई सारे अलग-अलग किरदारों के लिए जानी जाती है. नेहा (Neha Dhupia) ने अपने लॉगटाइम बॉयफ्रेंड अंगद बेदी (Angad Bedi) से 10 मई साल 2018 को गुपचुप दिल्ली के गुरुद्वारे में शादी रचाई थी. नेहा धूपिया (Neha Dhupia) के मशहूर शो ‘नो फिल्टर नेहा’ में खुद अंगद बेदी ने कबूला था कि नेहा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी और इसके बाद इन दोनों ने शादी की थी. दोनों की एक बेटी है, Also Read - सेलिब्रिटीज के COOKING VIDEO को देख भड़कीं सानिया मिर्जा, अभिनेत्री दिया मिर्जा ने किया ये कमेंट

2. कल्कि कोचलिन (Kalki Koechlin)

बॉलीवुड अभिनेत्री कल्कि कोचलिन (Kalki Koechlin) निर्माता-निर्देशक अनुराग कश्यप की पूर्व पत्नी है. अनुराग कश्यप से तलाक के बाद कल्कि लंबे वक्त से इजराइली क्लासिकल पियानिस्ट ब्वॉयफ्रेंड गाय हर्शबर्ग को डेट कर रही हैं. कल्कि अभी अपने बॉयफ्रेंड से शादी नहीं रचाई हैं लेकिन वह उनके बच्चे की मां जरूर बन गई हैं, दोनों की एक बेटी है.

3. गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स (Gabriella Demetriades)

अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) की गर्लफ्रेंड और मॉडल गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स (Gabriella Demetriades) ने 18 जुलाई को मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में बेटे को जन्म दिया था. बाता दें कि अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) ने अपनी पत्नी मेहर को तलाक दे दिया है और वो पहले से दो बेटियों के पिता है. इस कपल ने भी अभी शादी नहीं किया है लेकिन ये साथ में रहते हैं.

4. श्रीदेवी (Sridevi)

बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी (Sridevi) के बारे में भी कहा जाता है कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थीं. जिसके चलते उन्होंने पहले से शादीशुदा बोनी कपूर के साथ शादी की. बता दें कि श्रीदेवी (Sridevi) ही अकेली ऐसी एक्ट्रेस थीं जिन्होंने शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की बात का खुलासा किया था, श्रीदेवी शादी में सात महीने की प्रेग्नेंट थीं.

5. नीना गुप्ता (Neena Gupta)

‘बधाई हो’ एक्ट्रेस नीना गुप्ता (Neena Gupta) भी शादी से पहले गर्भवती हो गई थीं. बता दें कि वह फेमस क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में थीं. विवियन ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ने से इनकार कर दिया, ऐसे में नीना ने भी दूसरी शादी नहीं की और अकेले ही अपनी बेटी मसाबा को पाला. हालांकि अब उन्होंने शादी कर ली है.

6. नताशा स्टेनकोविक (Nataša Stanković)

नताशा स्टेनकोविक (Nataša Stanković) ने पिछले साल ही हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के साथ शादी की थी और इस कपल ने तब शादी की जब दोनों माता-पिता बनने वाले थे. कोरोना की वजह से दोनों ने घर में बेहद सादे तरीके से शादी की थी और साथ ही पेरेंट्स बनने का ऐलान सोशल मीडिया पर किया.