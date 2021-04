The Kapil Sharma Show Cast Fess Per Episode: कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) पिछले कई सालों से टीवी पर छाया हुआ है. हालांकि फिलहाल ये शो ऑफएयर हो चुका है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि जल्द ही कपिल (Kapil Sharma) इसका दूसरा भाग लेकर आ रहे हैं. बता दें कि कपिल ने सोशल मीडिया पर बताया था कि वो अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं इसलिए शो ऑफएयर हो रहा है लेकिन जल्द ही वो वापसी करेंगे.ऐसे में आइए जानते हैं कि हर घर में सबका दिल जीतने वाला शो द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) के स्टार कितनी फीस लेते हैं. Also Read - The Kapil Sharma Show के 'चंदू चायवाले' की पत्नी है हुस्न की मल्लिका, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देती हैं टक्कर!

1. कपिल शर्मा (Kapil Sharma)

कॉमेडी की दुनिया के सबसे अच्छे फनकारों में से एक कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपना शो सोनी टीवी पर लेकर आते हैं और वो इस वक्त के सबसे महंगे सितारे हैं. रिपोर्ट के अनुसार कपिल (Kapil Sharma) एक दिन के करीब 50-60 लाख रुपए लेते हैं.



2. भारती सिंह (Bharti Singh)

बतौर महिला कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) ने अपनी बेहद खास पहचान बना कर रखी हुई है और वो शो में तितली यादव और कम्मो बुआ जैसे किरदार निभाती हैं औऱ एक एपिसोड के 10-12 लाख रुपये लेती हैं.

3. कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhisheak)

गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhisheak) ने कॉमेडी में नए झंड़े गाड़े हैं, इसके साथ ही वो फिल्मों में भी काम कर चुके हैं. बता दें कि कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhisheak) शो में सपना का किरदार निभाते हैं और वो शो में करीब 10-11 लाख रुपए दिए जाते हैं.

4. चंदन प्रभाकर (Chandan Prabhakar)

कपिल शर्मा के खास दोस्त और कॉमेडियन चंदन प्रभाकर (Chandan Prabhakar) को एक एपिसोड के लिए 7 लाख रुपए मिलते हैं. बता दें कि शो पर चंदू चायवाला के अलावा कई और किरदार निभाते हैं.

5. कीकू शारदा (Kiku Sharda)

‘बच्चा यादव’ के किरदार से घर-घर मशहूर हुए कीकू शारदा (Kiku Sharda) काफी लंबे समय से कपिल के शो के साथ जुड़े हुए हैं और वो बंपर का भी करिदार निभाते हैं. ऐसे में उन्हें एक एपिसोड के लिए 5 से 7 लाख रुपये बतौर फीस मिलते हैं.

6. सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti)

टीवी में बतौर एक्ट्रेस और कपिल के शो में भूरी की करिदार निभाने वाली एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti) इसके पहले वो शो में कपिल की पत्नी के तौर पर आती थी. बात दें कि सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti) प्रति एपिसोड 6-7 लाख रुपये की फीस दी जाती है.

7. अर्चना पूरण सिंह (Archna Puran Singh)

कपिल शर्मा शो में ऑडिएंस के बीच बैठने और सेलिब्रेटीज को चीयरअप करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू की जगह लेने वाली अर्चना पूरण सिंह (Archna Puran Singh) प्रति एपिसोड करीब 10 लाख रुपये मिलते हैं.