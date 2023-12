Hindi Entertainment Hindi

From Karan Johar To Aishwarya Rai Celebs Review The Archies Video Viral

ऐश्वर्या राय से करण जौहर तक, Netflix ने शेयर किया 'द आर्चीज' पर स्टार्स का रिव्यू- Video

The Archies Review By Celebs: नेटफ्लिक्स पर 7 दिसंबर को द आर्चीज रिलीज हुई है और अब कई सारे रिव्यू सामने आ रहे हैं जिसमें कई सारे स्टार नजर आ रहे हैं.

The Archies Review By Celebs: नेटफ्लिक्स पर 7 दिसंबर को द आर्चीज (The Archies) रिलीज हो चुकी है और इसे अब मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं. बता दें इस फिल्म से बॉलीवुड स्टारकिड्स यानी शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर ने अपना डेब्यू किया है और इन तीनों ही स्टार किड के काम की लोग तारीफ कर रहे हैं. बता दें इस फिल्म का निर्देशन जोया अख्तर ने किया है और अब तक उनके काम को आपने देखा हो होगा. जोया ने अब तक गली बॉय, जिंदगी ने मिलेगी दोबारा जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है और उनके ये फिल्म लीक से हटकर है लेकिन फैंस को ये नयापन जमकर भा रहा है. ऐसे में अब नेटफ्लिक्स ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कई सारे सितारे मिलकर फिल्म द आर्चीज (The Archies) का रिव्यू कर रहे हैं. आइए जानते हैं किन-किन सितारों ने इसका रिव्यू किया है.

स्टार ने किया The Archies का रिव्यू

बता दें The Archies के रिलीज होने से पहेल जोया अख्तर ने इसका बेहद जबरदस्त प्रीमियर रखा था जिसमें सितारों का मेला लगा था औऱ इसमें कई सारे नामी सितारों ने शिरकत की थी. ऐसे में अब नेटफ्लिक्स ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें प्रीमियर पर पहुंचे सितारों ने फिल्म का रिव्यू किया है और अपनी राय जाहिर की है. ऐसे में अब शेयर किया गया ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

कई सारे सितारों ने किया फिल्म का रिव्यू

नेटफ्लिक्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए वीडियो में द आर्चीज के स्क्रीनिंग पर आए कई सारे सितारों ने इस फिल्म को लेकर अपनी बात रखी है और बताया है कि उन्हें फिल्म कैसी लगी है. इस वीडियो में आप अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को देख सकते हैं. ऐसे में ऋतिक रोशन ने फिल्म पर अपना बात करते हुए कहा कि ‘ये फिल्म बेहद कमाल की है इसमें सच्चाई है और इसका म्यूजिक मैं डांस कर रहा था.’

अभिषेक बच्चन और ऐश भी हुए मुरीद

इसके साथ ही अभिषेक बच्चन ने भतीजे अगस्त्य नंदा के डेब्यू पर कहा कि ‘इसे देखकर हमें पुराने दिनों की याद आ गई है और हम सभी आर्चीज पढकर बड़े हुए हैं और यह बस हमें वापस जवानी के दिनों में ले जाता है.’ वहीं वीडियो में ऐश्वर्या राय कहती हैं ‘ वंडरफुल और पूरी टीम को ढ़ेर सारी बधाई.’ इसके साथ ही कैटरीना कैफ कहती हैं, ‘मुझे लगता है कि हम सभी जोया अख्तर के बड़े फैंस हैं. वर्सेटाइल डायरेक्टर हैं. वह जो भी छूती हैं वह सोना हो जाता है’.