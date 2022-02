Upcoming Movies and Web Series in February In 2022: कोरोना वायरस पैनडेमिक की तीसरी लहर हर तरफ कोहराम मचा रही है और इसकी वजह से एक बार फिर से सिनेमाघरों में ताला लग गया है. हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना की रफ्तार पहले के मुकाबले कुछ कम हुई है जिस वजह से फिर से सिनेङर गुलजार होने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (Upcoming Movies and Web Series) पर भी बॉलीवुड फिल्मों के रिलीज होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है. ऐसे में फरवरी के महीने में भी कई सारी बड़ी और मजेदार फिल्में और वेब सीरीज आने वाली है. फिल्मों के शौकीन हैं तो फरवरी का महीना आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि फरवरी में लगने जा रहा है मूवी मेला. जी हां आने वाले दिनों में आपके मनोरंजन के लिए कई सारी फिल्में औऱ वेब सीरीज लाइन से खड़ी है पर्दे पर आने के लिए. ऐसे में आइए देखते हैं कि आखिर कहां क्या आने वाला है.Also Read - Karan-Tejasswi Marriage: क्या शादी करेंगे करण और तेजस्वी? पिता ने कहा 'जल्द से जल्द कर देंगे'- Video'

1. गहराईयां (Gehraiyaan)

अमेजन प्राइम वीडियो पर गहराइयां रिलीज होगी। शकुन बत्रा निर्देशित इस रोमांटिक फिल्म में दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडेय, सिद्धांत चतुर्वेदी और धैर्य कारवा लीड रोल्स में हैं. इस फिल्म का निर्माण करण जौहर ने किया है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो काफी पसंद किया जा रहा है. काफी समय के बाद इस फिल्म में दीपिका काफी बोल्ड किरदार में नजर आ रही हैं.

2. बधाई दो (Badhai do)

राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की बधाई दो ओटीटी पर नहीं बल्कि सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फिल्म की रिलीज डेट 11 फरवरी है. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिससे फिल्म की कहानी का काफी हद तक अंदाजा लगाया जा चुका है.

3. द ग्रेट इंडियन मर्डर (The Great Indian Murder)

डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर थ्रिलर वेब सीरीज द ग्रेट इंडियन मर्डर रिलीज हो रही है. यह स्लमडॉग मिलियनरे फेम विकास स्वरूप के उपन्यास सिक्स सस्पेक्ट्स का अडेप्टेशन है, जिसे तिग्मांशु धूलिया ने निर्देशित किया है.

4. लूप-लपेटा (Loop Lapeta)

फरवरी को नेटफ्लिक्स पर तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन की फिल्म लूप-लपेटा रिलीज हो रही है, जो साल 1998 में आई जर्मन फिल्म रन लोला रन का आधिकारिक रीमेक है. इस फिल्म की चर्चा पिछले 2 सालों से चल रही है. लेकिन अब फाइनली फिल्म रिलीज होने जा रही है.

5. रॉकेट ब्वॉयज (Rocket boys)

सोनी लिव पर रिलीज होने जा रही ये वेब सीरीज डॉ. होमी भाभा और विक्रम साराभाई पर की जिंदगी पर आधारित फिल्म है. सीरीज भारतीय स्पेस कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले डॉ. होमी जहांगीर भाभा और डॉ. विक्रम साराभाई के जीवन को दिखाएगी. रॉकेट बॉयज का निर्देशन अभय पन्नू ने किया है. इसका निर्माण निखिल आडवाणी और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने किया है.

6. द फेम गेम (The Fame Game)

नेटफ्लिक्स पर द फेम गेम सीरीज रिलीज होगी। माधुरी दीक्षित इस सीरीज के साथ डिजिटल डेब्यू कर रही हैं. इस सीरीज का नाम पहले फाइंडिंग अनामिका था, इस वेब सीरीज में उनके साथ नजर आएंगे संजय कपूर. ये सीरीज 25 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.