Hindi Entertainment Hindi

अंकिता लोखंडे से रुबीना दिलैक तक, टीवी की ये सुपरहिट एक्ट्रेस अब बैठीं हैं घर पर बेरोजगार

अंकिता लोखंडे से रुबीना दिलैक तक, टीवी की ये सुपरहिट एक्ट्रेस अब बैठीं हैं घर पर बेरोजगार

Tv Actress Who is Now Jobless: आज हम आपको टीवी की उन्हें अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाले हैं जो अब किसी शो का हिस्सा नहीं है.

Tv Actress Who is Now Jobless: टीवी की दुनिया अब छोटी नहीं रही है और हर घर में अब ये सितारे अपनी खास पहचान रखते हैं और लोग उनपर जमकर प्यार भी लुटाते हैं. टीवी के एक्टरों का सपना होता है कि वो बड़े पर्दे पर नजर आए और इसी आस में कई बार वो अपना बनाया हुआ काम भई खराब कर जाते हैं. बहुत से ऐसी भी अभिनेत्रियां हैं जो छोटे पर्दे को अलविदा कहने के बाद किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पाई हैं. आज हम आपको टीवी की उन्हें अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाले हैं जो काफी मशहूर थीं लेकिन शो छोड़ने के बाद से वह काफी वक्त से खाली बैठी हैं.

अंकिता लोखंडे

एक दौर में टीवी का सबसे बड़ा चेहरा अंकिता लोखंडे अब काम को मोहताज हैं. टीवी से फिल्मों में जानें का सपना उनके करियर पर ऐसा ग्रहण लगा कि उन्हें अब दोनों जगह पर काम नहीं मिल रहा है. अंकिता लोखंडे को आखिरी बार बागी 3 में देखा गया था, जिसमें उनका चंद मिनटों को किरदार था.

शिवांगी जोशी

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ कि मेन लीड एक्ट्रेस शिवांगी जोशी इन दिनों बुरे दौर से होकर गुजर रही हैं और वो अपने स्वास्थ की वजह से कैमरे से दूर हैं. वैसे शिवांगी ने जब ये रिश्ता छोड़ा तो उन्होंने बालिका वधु में काम किया था, लेकिन वहां उस किरदार में फैंस ने उन्हें खास पसंद किया नहीं और फिलगाल वो बिना काम की हैं.

दीपिका कक्कड़ इब्राहिम

टीवी शो सुसराल सिमर का से रातों रात स्टार बनी दीपिका कक्कड़ इब्राहिम वैसे तो सालों से पर्दे से दूर हैं लेकिन इसकी वजह है वो खुद काम नहीं करना चाहती हैं और परिवार के साथ रहना चाहती हैं. दीपिका कक्कड़ इब्राहिम मां बनने वाली हैं और साथ ही उन्हें आखिरी बार कोरोना के दौरान सुसराल सिमर का में ही देखा गया था.

रुबिना दिलाइक

रुबिना दिलाइक के सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की पर ताला लगा चुका है. हालांकि एक वक्त में इसी शो ने रुबिना दिलाइकको रातों रात स्टार बना दिया था और वो बिग बॉस की विजेता भी रह चुकी हैं. ऐसे में रुबिना दिलाइक अपने होमटाउन में हैं और खबरें हैं कि वो जल्द ही लॉक अप में नजर आने वाली हैं बतौर जेलर बनकर.

निया शर्मा

जमाई से घर-घर में मशहूर निया शर्मा ने पिछले साल खुलासा किया था कि उनके पास काम नहीं है और उन्हें पैसों की जरूरत है. काफी वक्त से निया शर्मा किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में नजर नहीं आई हैं, उन्हें पिछले साल छलक दिखलाजा 10 में देखा गया था. बता दें निया सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और साथ ही किसी वीडियो में नजर आ जाती हैं.

दिव्यांका त्रिपाठी

यह टीवी सीरियल बनू मैं तेरी दुल्हन से खूब मशहूर हुई थीं और इसके बाद सालों बाद उन्हें ये हैं मोहब्बते में देखा गया था जिसने उन्हें फिर से स्टार बना दिया था और उन्हें लोग इशिमा के नाम से पहचाना जाता है. हालांकि इस शो के बाद अब दिव्यांका त्रिपाठी छोटे पर्दे से लंबे वक्त से दूर हैं. वह काफी समय से किसी खास प्रोजेक्ट में नजर भी नहीं आई हैं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें मनोरंजन की और अन्य ताजा-तरीन खबरें