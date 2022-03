A Special Tribute to Rishi Kapoor: बॉलीवुड लीजेंड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) की आखिरी फिल्म शर्माजी नमकीन (SharmaJi Namkeen) काफी लंबे इंतजार के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर रिलीज हो गई है. इसके साथ ही लोग इस फिल्म पर जमकर प्यार लुटा रहाे हैं, इसी बीच में बॉलीवुड सितारों की तरफ से ऋषि कपूर को वीडियो के जरिए कुछ खास सितारों ने एक बेहद स्पेशल ट्रिब्यूट दिया है (Special Tribute to Rishi Kapoor) जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) समेत कई सारे सितारे नजर आ रहे हैं.Also Read - सुमोना चक्रवर्ती छोड़ रही हैं The Kapil Sharma Show? इन सितारों ने भी विवादों की वजह से शो को कहा अलविदा

अमेजन प्राइम ने यू-ट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया है, जो ऋषि कपूर का गाना 'ओम शांति ओम' है. इस वीडियो में रणबीर कपूर, करीना कपूर, अर्जुन कपूर, विक्की कौशल समेत कई सितारे बीच-बीच में गाने के हूक स्टेप करते दिखाई दे रहे हैं. सिद्धांत चतुर्वेदी, तारा सुतारिया, अनन्या पांडे, फरहान अख्तर और आदर जैन 'ओम शांति ओम' पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखकर आप भी बेहद इमोशमल हो जाएंगे.

‘कर्ज’ फिल्म के ‘ओम शांति ओम’ गाने के रीक्रिएट वीडियो में ऋषि कपूर समेत सभी सेलेब्स को डांस करता देख सभी फैंस की यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं. बता दें ऋषि कपूर के निधन के बाद उनकी फिल्म शर्मा जी नमकीन अधूरी रह गई थी, जिसे परेश रावल ने पूरा किया है और आझ वो पर्दे पर आ गई है, जिसे बेहद अच्छे रिव्यू मिले हैं. ऋषि कपूर का ये वीडियो नीतू कपूर ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए नीतू कपूर ने कैप्शन में लिखा, ‘कपूर साब को प्यार भरा ट्रिब्यूट। #Sharmaji Namkeen.’ इस वीडियो पर ऋद्धिमा कपूर, सोनी राजदान, गीता कपूर, सबा पटौदी ने प्यार लुटाया है.