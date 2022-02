Bollywood Films Shot In Ukraine: यूक्रेन (Ukraine) और रूस (Russia) के बीच चल रही है जंग और लगातार वहां से नई-नई खबरें आ रही है और वहां के हालात लगातर खराब होते जा रहे हैं. बता दें कि पहले दिन की जंग में 137 लोग मारे जा चुके हैं. भले ही ये जंग रूस-यूक्रेन के बीच हो, लेकिन दोनों देशों के जंग के असर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है. (Ukraine And Russia War) इस जंग ने पूरी दुनिया को डरा दिया है और साथ ही हर जगह पर इसका असर देखने को मिल रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी कई बॉलीवुड की फिल्में हैं. जो यूक्रेन में शूट की गई हैं. किसी भी फिल्म के शूट के लिए यूक्रेन को सबसे खूबसूरत लोकेशन में से एक माना जाता है. अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी फिल्मी युक्रेन के खूबसूरत शहरों में शूट हुई है. (Bollywood Films Shot In Ukraine)Also Read - Gangubai Kathiawadi BO Collection: पहले दिन 'गंगूबाई काठियावाड़ी' ने कमाए इतने करोड़, जानें कलेक्शन

1. आरआरआर (RRR)

इन दिनों आलिया भट्ट लगातार अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. बता दें कि उनकी फिल्म आरआरआर (RRR) जिसमें अजय देवगन, जूनियर एनटीआर शामिल हैं. आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ये सच है कि पैन इंडिया फिल्म आरआरआर की शूटिंग भी यूक्रेन में हुई है और बहुत जल्द ही ये फिल्म पर्दे पर आने वाली है.

2. Tiger 3 (टाइगर 3)

सलमान खान कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग में कुछ हिस्सा यूक्रेन का भी शूट किया गया है. बता दें कि टाइगर 3 अभी रिलीज नहीं हुई है और सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर इस फिल्म में इमरान हाशमी भी नजर आएंगे. बता दें कि इन दिनों इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली में हो रही है और फैंस को इसका इंतजार बहुत लंबे समय से है.

3. 2.0

अक्षय कुमार और रजनीकांत की फिल्म 2.0 का गाना टनल ऑफ लव यूक्रेन में शूट किया गया था, फिल्म में अक्षय कुमार ने नेगेटिव रोल किया था और फैंस को उनका ये अंदाज बेहद पसंद आया था. इस फिल्म में दिखाया गया गाना उस देश के टनल ऑफ लव में फिल्माया गाया था.

4. विनर (Winner)

तेलुगू फिल्म विनर में साई धर्म तेज के साथ ही रकुल प्रीत सिंह भी नजर आईं थीं. इस फिल्म को गोपीचंद मालिनेनी द्वारा निर्देशित की गई है. इस फिल्म के कई सीन्स यूक्रेन के कीव, ल्विव में शूट किए गए हैं. यहां तक की कई गाने भी यूक्रेन में शूट किए गए हैं.

5. 99 सॉन्ग (99 Song)

बॉलीवुड के जाने माने सिंगर एआर रहमान के द्वारा लिखा और निर्मित किया गाना सॉन्ग 99 यूक्रेन में शूट किया गया है. ये गाना एहान भट और एलिल्सी वर्गास पर फिल्माया गाया है. इतना ही नहीं इस गाने में आपको मनीषा कोइराला भी अहम किरदार में नजर आएंगी.