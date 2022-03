Bollywood Stars Who Are Short Tempered: ऑस्कर 2022 (Oscars 2022) इवेंट अवॉर्ड्स से ज्यादा विल स्मिथ (Will Smith) की वजह से चर्चा में रहा. लाइव शो के दौरान हॉलीवुड एक्टर ने क्रिस रॉक (Chris Rock) को थप्पड़ मार दिया. दरअसल, ऑस्कर को होस्ट कर रहे स्टैंड-अप कॉमेड‍ियन क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ के गंजेपन पर जोक मारा था, जिसे सुनकर स्मिथ भड़क गए और उन्हें तमाचा जड़ दिया. वैसे ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, हॉलीवुड ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के भी कई सारे स्टार ने पब्लिकली फैंस और मीडिया या फिर किसी पर भी जमकर गुस्सा किया और बात हाथापाई तक आ पहुंची. तो आइए देखते हैं ऐसे ही सितारों की लिस्ट.Also Read - ...जब गुस्से में सोनू निगम ने पद्मश्री अवॉर्ड लेने से कर दिया था इनकार, अब राष्ट्रपति कोविंद ने किया सम्मानित

1. शाहरुख खान का स्टेडियम में पंगा

रोमांस के किंग शाहरुख़ खान को रियल लाइफ में बहुत गुस्सा आता है. वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल मैच के दौरान शाहरुख़ गार्ड से भीड़ गए थे. उन्हें लगा था कि गार्ड उनकी बेटी सुहाना को धक्का दे रहा है. किंग खान को इस कारण कई सालों तक बैन कर दिया गया था, बता दें कि शाहरुख फराह खान के पति शिरीष कुंदर पर भी हाथ उठा चुके हैं. इसके साथ ही उन्होंने सलमान खान के साथ भी लड़ाई की है.

2. सलमान खान का हर किसी से पंगा

बॉलीवुड के सुल्तान सलमान को वैसे तो इंडस्ट्री में हर कोई ‘भाईजान’ कहता है, लेकिन इनकी दबंगई और पंगे भी किसी से छुपे नहीं हैं. सलमान को एक बार गुस्सा आ जाता है तो फिर भी वो किसी की नहीं सुनते हैं. सलमान की गर्लफ्रेंड्स से लेकर उनके दोस्त, मीडिया रिपोर्टर, फिल्मों के क्रू-मेबर्स यहां तक एक्टर और डायरेक्टर्स के साथ ही फैंस भी उनके गुस्से से बच नहीं पाए हैं.। सलमान को भड़काने का अंजाम कई लोग भुगत चुके हैं.

3. अक्षय कुमार

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार गुस्से में एक फैन को गब्बर इज बैक फिल्म के सेट पर थप्पड़ लगा चुके हैं. एक शख्स गार्ड की बात को नजरअंदाज करते हुए सेट पर लगातार तस्वीरें क्लिक कर रहा था. जब अक्षय के बार-बार कहने पर भी उस व्यक्ति ने फोटो खींचना बंद नहीं किया तो गुस्से में एक्टर ने उन्हें जोरदार थप्पड़ लगाया था.



अपनी मजेदार फिल्मों में दर्शकों को हंसाकर कई फैंस बना चुके गोविंदा ने एक फैन को जोरदार थप्पड़ मारा था. साल 2008 में अपनी फिल्म मनी है तो हनी है की शूटिंग के दौरान गोविंदा को देखने वालों की भीड़ उमड़ आई थी. इस दौरान एक फैन एक्टर पर इतना हावी होने लगा कि उन्होंने गुस्से में उस फैन को जोरदार थप्पड़ चड़ दिया था. इसके बाद नाराज फैन ने एक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी जिसके लिए गोविंदा को उन्हें 5 लाख रुपए देने पड़े थे.

5. सैफ ने की मारपीट

सैफ अली खान करीना कपूर और उनकी दोस्त मलाइका अरोड़ा के साथ मुंबई के ताज होटल डिनर करने पहुंचे थे, इसी दौरान उनकी एक शख्स से जोरदार लड़ाई हुई. हाथापाई में सैफ ने उस शख्स को मुक्का मारा जिससे उसकी नाक टूट गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने एक्टर को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया था बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी.

6. ऋषि कपूर

ऋषि कपूर अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते थे और आये दिन ट्विटर पर विवादित बयान देते रहते थे. एक बार गणपति विसर्जन के दौरान एक पत्रकार को उन्होंने गुस्से में धक्का दे दिया था. इसके साथ ही वो कई बार फोटोग्राफर पर भी अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं औऱ फैंस भी जमकर अपना गुस्सा निकालते थे.