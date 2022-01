OTT Film Must Watch On weekend See List: हाल ही में कई बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुईं, हालांकि कोरोना की वजह से एक बार फिर से सिनेघर बंद हो रहे हैं. वहीं कुछ शहरों में बहुत कम क्षमता के साथ इसे खोला जा रहा है. ऐसे में कई फिल्म निर्देशकों ने बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट टाल दी है और इसी वजह से दर्शकों को बड़े पर्दे पर फिल्में देखने के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है लेकिन ओटीटी दर्शकों के मनोरंजन को कोई कमी नहीं है. कई सारे सुपरस्टार की फिल्में लगातार ओटीटी पर आ रही हैं और आप इसे देखकर अपना वीकेंड अच्छे से बिता सकते हैं. तो चलिए नजर डालते हैं उन फिल्मों पर जो आपके पूरे परिवार का मनोरंजन करेगी और आप घर पर कोरोना से दूर रहकर इसका लाभ उठा सकते हैं.Also Read - कैमरे के सामने टॉपलेस होकर हलचल पैदा करने वाली, सफेद चादर में लिपटी ये इमरान हाशमी की हीरोइन अब कहां है?

1. अंतिम: द फाइनल ट्रुथ (Antim: The Final Truth)

अंतिम: द फाइनल ट्रुथ (Antim: The Final Truth) 26 नवंबर को थिएटर पर रिलीज हुई थी, जिसके कुछ एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को काफी पसंद आए थे. ऐसे में अब फिल्म 24 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज हो चुकी हैं. ऐसे में अगर आप भी भाईजान के फैन है तो इसे जरुर देखें.

2. सूर्यवंशी (Sooryavanshi)

अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी (Sooryavanshi) कोरोना के आने से ठीक पहले ही बड़े पर्दे पर आई थी, ऐसे में अघर आपने अक्षय कुमार की ये धाकेदरा फिल्म बड़े पर्दे पर मिस कर दी है तो कोई बात नहीं है आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

3. फ्लाइट (Flight)

मोहित चड्ढा की फिल्म ‘फ्लाइट’ (Flight) थिएटर के साथ ही साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे ही है. फ्लाइट भारत की पहली एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें मोहित चड्ढा (Mohit Chadda) का एक्शन एक पल के लिए भी आपको स्क्रीन के सामने से दूर नहीं होने देगा. फिल्म की कहानी प्लेन क्रेश से जुड़ी हुई है, जिसमें एक करोड़पति शख्स रणवीर ब्लैक बॉक्स की तलाश में जुटा है, लेकिन वो खुद एयरोप्लेन में फंस जाता है, ऐसे में आप इसे जरुर देखें. बता दें Zee5 पर आप इसे देख सकते हैं.

4. पुष्पा: द राइज (Pushpa: The Rise)

अमेजन प्राइम वीडियो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से घोषणा की है कि ‘पुष्पा: द राइज’ 7 जनवरी से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करेगी। ये 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. ‘पुष्पा: द राइज’ अब तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में प्राइम पर आएगा, हालांकि हिंदि के लिए दर्शकों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा.