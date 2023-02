Hindi Entertainment Hindi

OTT Korean Series: सस्पेंस और थ्रिलर से भरी पड़ी हैं ये कोरियन सीरीज, आज ही देख डालें

OTT Korean Series: सस्पेंस और थ्रिलर से भरी पड़ी हैं ये कोरियन सीरीज, आज ही देख डालें

Best Korean Series On OTT: आज हम आपको कुछ ऐसी कोरियन वेब सीरीज के नाम बताने वाले हैं, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए.

Best Korean Series On OTT

Best Korean Series On OTT: कोरियन फिल्‍मों और वेब सीरीज को इन दिनों खूब पसंद किया जा रहा है. लोग कोरियन फिल्मों और वेब सीरीज को देखना पसंद कर रहे हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे कोरियन ड्रामा हैं, जिसे बहुत ज्यादा बार देखा जा चुका है. ऐसे में अगर आप भी रोमांच, एक्शन और सस्पेंस सीरीज देखना पंसद करते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसी कोरियन वेब सीरीज के नाम बताने वाले हैं, जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए. इसके अलावा हम ये भी बताने वाले हैं कि वह ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं.

1. स्क्विड गेम (Squid Game)

स्क्विड गेमको नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है और नेटफ्लिक्स की टॉप सीरीज में से एक है. ये इस सीरीज की कहानी ऐसे लोगों पर आधारित हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं। इन लोगों को पैसे का लालच देकर एक गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है. जिसके बाद ये लोग कोरियाई गेम में हिस्सा लेते हैं.

2. विन्सेन्ज़ो ( Vincenzo)

नेटफ्लिक्स की शानदार सीरीज की लिस्ट की कड़ी में एक नाम विन्सेन्ज़ो का भी है. इस सीरीज में एक ऐसे वकील की कहानी दिखाई गई है जो अपने जन्मस्थान कोरिया में आकर वहां के कुछ भ्रष्ट लोंगो को उनकी बनाई हुईं दवाइयों जैसा ही कड़वा स्वाद चखाता है.

3. मास्टर (Master)

थ्रिलर से भरपूर यह कोरियन ड्रामा सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है. दरअसल, यह साइबर फ्रॉड पर आधारित है, जिसमें शानदार एक्शन देखने को मिलता है. इसकी कहानी एक पुलिस ऑफिसर के ईर्द-गिर्द घूमती है, जो साइबर क्राइम का पर्दाफाश करने की कोशिश करता है.

4. ऑल ऑफ अस आर डेड (All Of Us are Dead)

‘ऑल ऑफ अस आर डेड’ ये स्कूल के उस छात्र की कहानी है, जिसमें जोंबी के ग्रुप से लड़ते हुए दिखाया गया है. ये कोरियन शो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्सपर उपलब्ध है, जिसे किसी भी समय देखा जा सकता है.

5. बिग माउथ (Big Mouth)

कोरियन ड्रामा सीरीज ‘बिग माउथ’ एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर है. ली जुंग-सुक के इस शो को काफी लोगों ने सहारा है. साथ ही ऑडियंस को ये सस्पेंस भरपूर के-ड्रामा सीरीज काफी पसंद आई है. ये शो आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस के ड्रामा पर आसानी से देखने को मिल जाएगा.

6. एल्कमी ऑफ सॉल्स (Alchemy of Souls)

के ड्रामा सीरीज को टॉप लिस्ट में ‘एल्कमी ऑफ सॉल्स’ का नाम भी शामिल है. इस सीरीज में एक्शन, जादू, रहस्य, कॉमेडी, दोस्ती और लव ट्रेजेडी जैसा फुल ऑन मसाला आसानी से देखने को मिल जाएगा. ये वेब शो आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें मनोरंजन की और अन्य ताजा-तरीन खबरें