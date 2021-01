TV Shows To Go Off-Air Soon: 2021 का स्वागत बड़े ही जोर से हुआ औऱ कई सारे नए टीवी शो (New Tv Show)आने वाले हैं, वहीं कई सारे शो लगातार टीआरपी के नए मकाम को हासिल कर रहे हैं. लेकिन (Tv Industries) टीवी इंड्रस्टी के लिए बेहद बुरी खबर सामने आई है. दरअसल आने वाले दिनों में कई सारे शो ऑफ एयर होने वाले हैं. ऐसे में आइए एक नजर ड़ालते हैं कि अब तक किन शो पर ताला लग चुका है औऱ कितने ऑफ एयर हो सकते हैं. Also Read - VIDEO: 'The Kapil Sharma Show' होने वाला है बंद? जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

1.द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)

सोनी टीवी का पॉपुलर प्रोग्राम ‘द कपिल शर्मा शो’ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करता है लेकिन इस शो के फैंस के लिए कपिल शर्मा के प्रशंसकों के लिए हाल ही में एक बुरी खबर आई है. कपिल शर्मा शो का ये सीजन अब खत्म होने जा रहा है. ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो जल्द ही ये सीजन अब ऑफ एयर होने जा रहा है. Also Read - The Kapil Sharma Show: फैंस को लगेगा झटका बंद हो जाएगा सबको हंसाने वाला 'द कपिल शर्मा शो', जानें क्या है खबर

2. नागिन 5 (Nagin 5)

एकता कपूर ने भी रिस्क लेते हुए कोरोना वायरस महामारी के दौरान ही अपना सुपरनैचुरल शो ‘नागिन 5’ लॉन्च किया था, जिसे दर्शकों ने शानदार रिस्पांस दिया. हालांकि अब ये शो ऑफएयर होने वाला है. टीआरपी अच्छी ना आने की वजह से इये ऑफ एयर किया जा रहा है. 6 महीने चलने के बाद ‘नागिन 5’ फरवरी में बंद हो जाएगा. Also Read - कपिल शर्मा एक साल में इतना जमा कराते हैं टैक्स, लोग सुनकर हो गए हैरान

3.अलादीन-नाम तो सुना होगा (Aladdin – Naam Toh Suna Hoga)

टीवी का मशहूर फैंटसी फिक्शन शो ”अलादीन नाम तो सुना होगा” काफी समय से लोगों का मनोरंजन कर रहा है, लेकिन अब ये शो भी आने वाले महीनों में बंद हो सकता है. स सीरियल में अलादीन का किरदार निभाने वाले एक्टर सिद्धार्थ निगम ने इसकी जानकारी दी है.

4. गुप्ता ब्रदर्स (Gupta Brothers)

स्टार भारत के शो गुप्ता ब्रदर्स 5 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुआ था लेकिन तीन महीने के बाद ही यह बंद होने वाला है. कहा जा रहा है कि शो बंद करने का फैसला प्रॉड्यूसर्स ने अचानक ले लिया जिससे कास्ट और क्रू बहुत निराश है.

5.कौन बनेगा करोड़पति 12 (Kaun Banega Crorepati)

कोरोना की माहमारी के बीच सकारात्मकता फैलाने के साथ साथ लोगों का मनोरंजन करने वाला लोकप्रिय क्विज रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 12’ अब दर्शकों से विदा ले चुका है. 22 जनवरी को हुए ‘केबीसी 12’ का फिनाले एपिसोड में देश के जवानों को सलामी दी गई.