Fukrey 3 Leaked: रिलीज़ से पहले ही लीक हुई फुकरे-3, मिठाई की तरह बंट रहा लिंक

एक्सेल एंटरटेनमेंट की कॉमेडी फिल्म ‘फुकरे 3’ 28 सितंबर, 2023 (Fukrey release on 28) को सिनेमाघरों में आने के लिए पूरी तरह तैयार है फिल्म के तीसरे पार्ट में पुलकित सम्राट, मनजोत सिंह, वरुण शर्मा और ऋचा चड्ढा है. पंकज त्रिपाठी की इस पार्ट में नई एंट्री हुई है. यह कॉमेडी-दंगा मृगदीप सिंह लांबा द्वारा निर्देशित है. इसे फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होने में सिर्फ दो दिन बचे हैं लेकिन लोगों का दावा है कि ये फिल्म टेलीग्राम पर (Fukrey 3 Leaked On Telegram) लीक हो गई है. जिसके बाद ‘Fukrey 3’ हैशटैग #Fukrey3Leaked के साथ एक्स पर ट्रेंड करने लगा.

कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर यूट्यूब लिंक और व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं. जिसमें लिखा है ‘फुकरे 3 (2023) हिंदी एचडी प्रिंट सेंसर कॉपी लीक हो गई. हालांकि, 2:30 घंटे लंबे वीडियो में फिल्म का टीज़र, ट्रेलर और गाने शामिल हैं. इसलिए, फिल्म के लीक नहीं होने से निर्माताओं ने राहत की सांस ली है.

Fukrey 3 leaked. Here is the video. Shame on you censor board😡🤬 #Fukrey3Leaked https://t.co/w0RsaJvOUo

Ok, it was a publicity move by the team itself.

Aaj to 1 April bhi nahi hai. 🥲#Fukrey3Leaked pic.twitter.com/Ea8hma0iGq

— Ankit K Sekwal (@AnkitKSekwal) September 26, 2023