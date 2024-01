मालदीव पर फूटा FWICE का गुस्सा, निर्माताओ से की शूटिंग रोकने की अपील कहा 'भारत को चुनें'

FWICE calls for boycott of Maldives: भारत और मालदीव (Maldives) के बीच इन दिनों चीजें कुछ ठीक नहीं चल रही है. हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) लक्षद्वीप (Lakshadweep) के एक छोटे पर गए थे जो भारत का ही एक खूबसूरत और कमाल का हिस्सा है. ऐसे में जब से पीएम मोदी ने वहां से अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर की है उसके बाद मालदीव के कुछ नेताओं ने पीएम मोदी की तस्वीरें पर ऐसा कमेंट किया था जिसने नए विवाद जन्म दे दिया और इतना है मालदीव ने पीएम पर कमेंट करने के लिए अपने तीन नेताओं को सस्पेंड तक कर दिया. ऐसे में बॉलीवु़ से लेकर खेल जगत के कई सारे सितारों ने मालदीव को बॉयकॉट करते हुए अपने सोशल मीडिया पर कहा कि वो आने वाले दिनों में भारत के कुछ खास हिस्सों को एक्सप्लोर करेंगे. इसी बीच में अब इंडस्ट्री के यूनियन फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब वहां पर बॉलीवुड की किसी फिल्म या गानें की शूटिंग नहीं की जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है.

पीएम नरेंद्र मोदी के बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने फिल्म निर्माताओं से मालदीव को बॉयकॉट करने की अपील की है और साथ ही एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज की है जिसमें उन्होंने इसका बारे में बताया है. इस पोस्ट को शेयर करते हुए FWICE ने अपने नोट में कहा कि ‘मालदीव के तीन मंत्रियों की ओर से अपमानजनक बयान पर भारत औऱ मालदीव के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स, टेक्नीशियन और आर्टिस्ट्स का सबसे पुराना और सबसे बड़ा निकाय FWICE विश्व स्तर पर सम्मानित पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर मालदीव के मंत्रियों के गौर जिम्मेदाराना और गलत टिप्पणी की निंदा करता है’.

इसके बाद FWICE ने अपने लेटर में आगे लिखा ‘राष्ट और इसकी व्यापक संस्कृति के साथ एकजुटता दिखाते हुए FWICE ने फैसला किया है कि मालदीव और वहां के शूटिंग लोकेशन का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए. इसके बजाय FWICE अपने मेंबर्स से अपील करता है कि भारत में ऐसी ह किसी दूसरी जगह पर शूटिंग करें और भारत में पर्यटन के विकास में योगदान दें’.’

BOYCOTT MALDIVES… CHOOSE LOCATIONS IN INDIA: FWICE APPEALS TO PRODUCERS… OFFICIAL STATEMENT…#FWICE #India #Maldives pic.twitter.com/OpZmXIq6o2

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 10, 2024