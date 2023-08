Video: सनी देओल ने राखी पर स्कूल की बच्चियों संग देखी गदर, नन्ही बहनों ने तारा सिंह को बांधी राखी

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल (Sunny Deol) इन दिनों अपनी फिल्म ‘गदर 2’ (Gadar 2) की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. इस फिल्म ने अब तक 460.55 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर ली है. इस किरदार में सनी पाजी ने सबके दिलों पर राज किया है. 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘गदर: एक प्रेम कथा’ के सीक्वल को सोशल मीडिया पर फैंस का भरपूर प्यार मिल रहा है. अब हाल ही में सनी देओल ने फैंस के साथ राखी का त्योहार सेलिब्रेट किया. हाल ही में रक्षा बंधन (Raksha Bandhan 2023) के मौके पर सनी देओल के फैंस ने उन्हें राखी बांधी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. नन्ही-मुन्नी बहनें अपने फेवरेट सनी पाजी की कलाई पर राखी बांधती नजर आ रही हैं. इन फोटोज में ‘गदर 2’ के ‘तारा सिंह’ बहनों से राखी बंधवाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं.

इस मौके पर एक्टर ने ‘मैं निकला गड्डी ले के’ गाने पर डांस किया और फैंस के साथ रक्षाबंधन के त्योहार भी मनाया. जी हां, सनी पाजी ने इस दौरान फीमेल फैंस से राखी बंधवाई. इस वीडियो को सेलिब्रिटी फोटोग्राफर वियर भयानी ने शेयर किया है. एक-एक कर सभी महिलाएं सनी देओल को राखी बांध रही है. एक्टर ने राखी बंधवाकर अपनी बहनों पर खूब प्यार भी लुटाया. इतना ही नहीं सनी देओल ने राखी बंधवाकर अपनी फैन को एक गिफ्ट भी दिया. एक्टर के इन तस्वीरों और वीडियो पर लोग खूब प्यार बरसा रहे हैं.

वहीं मुंबई के एक स्कूल के कई छात्र और छात्राओं को आज मुंबई के अंधेरी स्थित सिनेपोलिस सिनेमाघर में ‘गदर 2’ दिखाई गई. सनी देओल वहां भी पहुंचे और स्कूल की कई बच्चियों से राखी बंधवाई. साथ ही उन्हें जिंदगी में सफल होने का आशीर्वाद भी दिया. बता दें कि स्कूल बच्चों को ‘गदर 2’ दिखाने का ये प्रोग्राम ‘बेटी फाउंडेशन’ की अनु रंजन ने आयोजित किया गया था.