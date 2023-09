Gadar 2 Box Office Collection: गदर 2 से गदराया बॉक्स ऑफिस, 500 करोड़ क्लब में शामिल

डायरेक्टर अनिल शर्मा की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचाते हुए 500 करोड़ की कमाई कर ली है. शाहरुख खान की ‘पठान’ के बाद 500 करोड़ रुपये क्लब में एंट्री करने वाली दूसरी हिंदी फिल्म गदर 2 ने इतिहास रच दिया है. रिपोर्ट्स की माने तो सनी देओल की 2001 की मेगा ब्लॉकबस्टर गदर की सीक्वल: एक प्रेम कथा ने अपने चौथे रविवार को 8 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसकी कुल कमाई 501 करोड़ रुपये हो गई. बता दें, सनी देओल और अमीषा पटेल के आलावा ‘गदर 2’ की स्टार कास्ट में उत्कर्ष शर्मा, मनीष वाधवा, सिमरत कौर और गौरव चोपड़ा भी शामिल हैं.

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है. शुरुआती अनुमानों के अनुसार, फिल्म ने रिलीज के 24वें दिन 7.39 करोड़ रुपये की कमाई की. इससे ‘गदर 2’ का कुल बीओ कलेक्शन 501.47 करोड़ रुपये हो गया है.