Gadar 2 Review: 22 साल बाद क्या पर्दे पर फिर से मेचगा गदर, जानें कैसा है पब्लिक रिएक्शन

New Delhi: गदर 2 की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस बॉक्स ऑफिस पर आखिरकार आज तारा सिंह का दिदार कर पाएंगे और कई लोगों ने तो पहले से ही इसे ब्लॉकबस्टर बता दिया है. हालांकि अब तक सामने आये रिव्यू आपको थोड़ा निराश कर सकते हैं और ऐसा हम नहीं बल्कि गदर 2 देखने वाली पब्लिक बोल रही है. वैसे गदर 2 के मिक्स रिव्यू हैं, कुछ लोग इसे पसंद कर रहे हैं तो कुछ लोग इससे थोड़े निराश नजर आ रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जिसने गदर की टिकट पहले से ही बुक कर ली है और वीकेंड में तारा और सकीना को देखने के लिए बेताब हैं तो आपको बता दें कि हम आगे जो लिखने जा रहे हैं वो आपके मूड को खराब कर सकता, क्योंकि ज्यादातर यूजर्स ने गदर 2 को बुरी फिल्म कहा है और इसे पहले के मुकाबले कमजोर बताया है.

अगर फिल्म के वीकेंड की बात करें तो ये इसके लिए लकी साबित होगा क्योंकि एडवांस बुकिंग में सनी देओल की फिल्म के 20 लाख टिकटें बुक हो चुकी हैं. इसका फिल्म को ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन में फायदा मिलेगा. हालांकि फिल्म मंडे से क्या करती है और लोग इसे कितना पसंद करते हैं आने वाले समये ये देखना है, क्योंकि गदर के सामने अक्षय कुमार अपनी OH MY GOD 2 लेकर आए हैं.

वहीं क्रिटिक्स कोमल नाहटा ने अपने सोशल मीडिाय पर जो रिव्यू दिया है वो बेहद कमाल का है. कोमल ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा ‘गदर 2’ पूरी तरह से बंपर ओपनिंग के लिए तैया है और सिंगल-स्क्रीन और यहां तक ​​कि कई मल्टीप्लेक्स में, आप आज टिकटों के लिए बाहर लोग टिकटों के लिए लाइनों में लगे हैं. इतना ही नहीं तारा सिंह (सनी ) के साथ ऑडिटोरियम में नाचते और चिल्लाते हुए नजर ये नजारा देखना सच में बहतु दिन बाद दिखे. खुशी के दिन ‘पठान’ के बाद फिर से आते दिख रहे हैं!’