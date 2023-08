Advance Booking: 'ओएमजी 2' और 'गदर 2' में जानें किसने मारी बाजी, हाउसफुल हुई ये फिल्म

Gadar 2 vs OMG 2 Pre-Box Office Battle: सनी देओल पर्दे पर एक बार फिर से गदर मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इसके साथ ही इस बार सनी के सामने कोई और नहीं बल्कि खिलाड़ी अक्षय कुमार हैं जो अपनी फिल्म का सिक्लव ओह मॉय गॉड 2 लेकर आ रहे हैं. बता दें गदर और ओह मॉय गॉड दोनों ही सीक्वल फिल्में और अब देखान हैं कि दोनों में कौन सी फिल्में धमाका करने वाली हैं. तो चलिए देखते हैं कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एडवांस बुकिंग में कौन सी फिल्म क्या कर रही है.

लंबे समय बाद बॉलीवुड एक्टर सनी देओल अपनी फिल्म गदर 2 के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं और इस फिल्म को लेकर उन्हीं काफी उम्मीदें भी हैं. साल 2001 में अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘गदर’ ने बॉक्स ऑफिस पर सच में गदर मचा दिया था. अब 22 सालों बाद डायरेक्टर अनिल शर्मा गदर 2 लेकर आ रहे हैं.

फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा गदर 2 को लेकर हो रही एडवांस बुकिंग को देख काफी एक्साइटेड हैं और उन्होंने इस बात को ट्विटर पर भी जाहिर किया है. अनिल शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ‘बस अभी बुक माई शो देखा. राज मंदिर जयपुर पूरे सप्ताह के लिए येलो है.. भगवान गदर 2 पर मेहरबान हैं, जबरदस्त बुकिंग हो रही है.. जबकि आईनॉक्स पीवीआर और अन्य मल्टीप्लेक्स में बुकिंग अभी तक खुली नहीं हैं.. आज शाम को खुलने जा रही है..धन्यवाद ऑडियंस’. सैनलिक.कॉम की रिपोर्ट की मानें तो दूसरे दिन ‘गदर 2’ की एडवांस बुकिंग में काफी उछाल देखने को मिला और इस फिल्म की अब तक 40 हजार के आसपास टिकट बिक चुकी है. रिलीज के सात दिन पहले 3 अगस्त तक ‘गदर-2’ लगभग 1.10 करोड़ के लगभग बिजनेस किया है.