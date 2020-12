नई दिल्ली: ‘तेरी गलियां’ गाने वाले गायक-संगीतकार अंकित तिवारी (Ankit Tiwari) का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है. उन्होंने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वह पिछले एक महीने से फेसबुक की सहायता टीम से मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे का अभी तक हल नहीं किया गया है. Also Read - अंकित तिवारी ने अपनी बेटी संग आलिया की तस्वीर शेयर की, दिया ये कैप्शन

तिवारी ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, “मेरा फेसबुक खाता हैक कर लिया गया है, जिसके कारण मुझे अपने प्रशंसकों से जुड़ने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. मैं पिछले एक महीने से एफबी टीम से मदद मांग रहा हूं, लेकिन मेरा मुद्दा हल नहीं हुआ है. मैंने उनके द्वारा कही गई हर प्रक्रिया पूरी की, लेकिन मुझे अभी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने इस पोस्ट में फेसबुक इंडिया को भी टैग किया. Also Read - कांबली की पत्नी ने कहा, गलत तरीके से छुआ था इसलिए सिर पर मारा

My @Facebook account has been hacked due to which I am facing numerous issues to keep in connect with my fans. I have been seeking help from FB team from last one month, but my issue is not resolved. I did every procedure they asked me to do, but I am still facing problems. Also Read - विनोद कांबली और उनकी पत्नी पर सिंगर अंकित तिवारी के पिता ने किया मारपीट का केस

— Ankit Tiwari (@officiallyAnkit) December 19, 2020