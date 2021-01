Gandi Baat 6 adult Web series actress Mahima Gupta Topless Pics Viral see hot and sultry pics- एकता कपूर की इरोटिक वेब सीरीज Gandi Baat 6 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. मुख्य किरदार में महिमा गुप्ता (Mahima Gupta) हैं. जिन्होंने सीरीज में जमकर बोल्ड सीन दिए हैं. महिमा गुप्ता एक्ट्रेस होने के साथ साथ फैशन इंफ्युएंसर और डांसर भी हैं. महिमा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी कई टॉपलेस फोटो भी शेयर करती हैं. Also Read - Tandav Controversy: सैफ अली खान के 'तांडव' के इस डायलॉग पर मचा है बवाल!

महिमा फिटनेस फ्रीक हैं और जिम में जमकर पसीना बहाती हैं. बता दें, गंदी बात सीरीज के हर एपिसोड को दर्शक पसंद करते हैं. Gandii Baat 6 भी सेक्स सीन से भरा हुआ है. लाखों लोग अभी तक इस वीडियो को देख चुके हैं.



महिमा गुप्ता, अलीशा खान, केवल दिसानी, निधी माहवान, शिवम मेहता और मोहित शर्मा स्टारर इस वेब सीरीज का लोगों को बैचेनी से इंतजार है.