Gandi Baat 6 Bold actress Mahima Gupta topless pics Viral boyfriend still think that see hot photos– एकता कपूर की वेब सीरीज Gandi Baat 6 में मुख्य किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस महिमा गुप्ता (Mahima Gupta) ने इस वेब फिल्म में जमकर बोल्ड सीन दिए हैं. महिमा गुप्ता एक्ट्रेस होने के साथ साथ फैशन इंफ्युएंसर और डांसर भी हैं. महिमा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी कई टॉपलेस फोटो भी शेयर करती हैं.

महिमा ने एक पोस्ट में खुलासा किया कि उनका ब्वॉफ्रेंड अभी तक समझता है कि उनके आई लेशेस नकली हैं. मेरा कहना है कि सबके अपने सीक्रेट्स होते हैं. मेरी पर्सनेलिटी और एटीट्यूड को कभी मिक्स नहीं करना.



सोशल मीडिया पर महिमा गुप्ता की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है.