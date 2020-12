Gandi Baat actress Anveshi Jain Latest Hot Photos Viral In White Saree and Topless Blouse– एकता कपूर की इरॉटिक वेब सीरीज Web Series गंदी बात ने रिलीज से पहले ही इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था. इस वेब सीरीज से सुर्खियों में आई अभिनेत्री अन्वेषी जैन Anveshi Jain की अदाएं और बोल्डनेस देखकर वेब सीरीज लवर्स के होश ही उड़ गए. अन्वेषी के फैशन सेंस ने कई बड़ी एक्ट्रेस को मात दी है. Also Read - वेब सीरीज में एक्ट्रेस को लेकर मनोज बाजपेयी ने कही ये बड़ी बात, बोले- अब वक्त आ गया है...

हाल ही में अन्वैषी ने सफेद रंग की साड़ी में कई हॉट तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उनकी हॉटनेस और फिगर देखने वाला है. पतली साड़ी. टॉपलेस ब्लाउज़ और गर्दन पर टैटू अन्वैषी को और सेक्सी बना रहा है. बता दें, फिल्म में फ्लोरा सैनी और अन्वैषी जैन के बीच लेस्बियन सीन सुर्खियों में रहा था. 2020 में अन्वेषी को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया था.



बता दें, इस सीन के लीक हो जाने के बाद अन्वेषी परेशान हो गईं थी. उन्हें इस बात का दुख था कि रिलीज से पहले ही वेब सीरीज का कंटेंट लोगों के सामने आ गया था. इस वीडियो को लगभग 2 करोड़ लोगों ने सर्च किया था. जबकि मोबाइल फोन पर उन्हें 10 मिलियन बार खोजा गया था. जिसे देखते हुए अन्वेषी ने अपना खुद का मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया था.एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया गंदी बात के रिलीज के बाद उन्हें काफी कुछ सुनना पड़ा था.