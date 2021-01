Gandii Baat Season 6 ALTBalaji adult web series Trailer full of sex scene Streaming 21st Jan see Nidhi Mahawan hot video-एकता कपूर की इरोटिक वेब सीरीज ‘गंदी बात’ Gandii Baat 6 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. जाहिर था सीरीज में हॉट सीन की भरमार है. ट्रेलर की शुरुआत में ही आपसे उम्र पूछ ली जाती है. फर्स्ट पार्ट से ही ये सीरीज सुर्खियों में बनी हुई है. हर एपिसोड को दर्शक पसंद करते हैं. Gandii Baat 6 भी सेक्स सीन से भरा हुआ है. Also Read - Tandav Controversy: सैफ अली खान के 'तांडव' में क्या है ऐसा जिससे नाराज़ हैं बीजेपी नेता? लोग कर रहे हैं बैन की मांग

लाखों लोग अभी तक इस वीडियो को देख चुके हैं. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सीरीज को भी लोग कितना पसंद करने वाले हैं. हालांकि इस बार तड़का लगाने के लिए मर्डर मिस्ट्री को भी डाला गया है. महिमा गुप्ता, अलीशा खान, केवल दिसानी, निधी माहवान, शिवम मेहता और मोहित शर्मा स्टारर इस वेब सीरीज का लोगों को बैचेनी से इंतजार है.



बता दें, गंदी बात का पांचवा सीजन कुछ ही दिन पहले 8 अक्टूबर से आल्ट बाला जी और जी5 पर देखा जा सकता है.