Ganesh Chaturthi 2022 Wish: आज से यानी 31 अगस्त से शुरू हो रहे 10 दिनों तक चलने वाले गणेश चतुर्थी उत्सव में बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स भी काफी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं. कोरोना की वजह से करीब दो सालों से बप्पा को लेकर घर पर ही रहकर पूज रहे थे, लेकिन आज वो घरों से निलकर बड़े बड़े पंडालों तक पहुंच गए हैं. आज से ही 10 दिवसीय गणेश उत्सव की भी शुरुआत हो चुकी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस त्योहार को बेहद खास अंदाज में मनाया जाता है, जहां बॉलीवुड सितारे बप्पा की भक्ति में विलीन नजर आते हैं और अपने चाहते वालों के साथ बप्पा के पंडालों में हाजरी लगाने भी पहुंचे हैं. बप्पा को अपने घर लाने के अलावा बॉलीवुड सेलेब्स अपने फैंस को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते भी नजर आए. इसमें महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार तक स्टार्स फैंस को शुभकामनाएं देते नजर आए.Also Read - Ganesh Chaturthi 2022: इस समय और दिशा में स्थापित करें बप्पा को, दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होगी। Watch Video



अमिताभ बच्चन जो इस समय कोरोना संक्रमण से पीड़ित हैं, ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस को गणेश चतुर्थि की शुभकामनाएं देते हुए ये खूबसूरत तस्वीर शेयर की. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ‘गणेश चतुर्थी की हार्दिक और अनेक अनेक शुभकामनाएं’. Also Read - Ganesh Chaturthi 2022: इस गणेश चतुर्थी करें यह चमत्कारी उपाय, बच्चे नहीं भटकेंगे सद्मार्ग से। Watch Video

Sending across my warm wishes to you and your family on Ganesh Chaturthi. May we all be showered with Ganpati Bappa’s blessings 🙏🏻 pic.twitter.com/O7uV1fDoz6

— Akshay Kumar (@akshaykumar) August 31, 2022