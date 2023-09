Ganesh Chaturthi 2023: शाहरुख खान ने 'मन्नत' में किया गणपति बप्पा का स्वागत, तो भड़के लोग

शाहरुख़ खान (Shah Rukh Khan) बॉलीवुड के उन स्टार्स में से एक हैं, जो गणेशोत्सव यानि गणेश चतुर्थी हर साल बेहद धूमधाम के साथ मनाते हैं. इसके साथ ही किंग खान बप्पा को अपने घर पर लाते हैं और उनकी जमकर सेवा करते हैं और स्थापना के साथ पूजा करते हैं. ऐसे में किंग खान ने कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर फोटो शेयर की और बताया कि उनके घर उन्होंने अपने घर मन्नत में गणपति बप्पा का स्वागत किया है और इस दौरान उन्होंने जो तस्वीरों शेयर की हैं वो जमकर वायरल हो रही हैं. जहां किग खान का पोस्ट फैंस को पसंद आ रहा है. वहीं कुछ लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

शाहरुख खान ने ट्विटर पर भगवान गणेश की मूर्ति की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘घर में स्वागत है बप्पा जी. आपको और आपके परिवार को भगवान गणेश का सम्मान करने वाले एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं. भगवान गणेश हम सभी को खुशी, बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और खाने के लिए ढेर सारे मोदक प्रदान करें!!! बता दें कि ये तस्वीर किंग खान के घर की है, जहां उन्होंने अपने घर पर गणपति बप्पा पर विराजमान किया है.

Welcome home Ganpati Bappa Ji. Wishing you and your family a wonderful day honoring Lord Ganesha. May Lord Ganesha bless all of us with happiness, wisdom, good health and lots of Modak to eat!!! pic.twitter.com/d9Adfl1ggs

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 19, 2023