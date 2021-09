Ganesh Chaturthi Song Vighnaharta Out: सलमान खान (Salman Khan) अपने जीजा आयुष शर्मा (Aayush Sharma) के साथ जल्द ही फिल्म ‘अंतिम: द फाइनल ट्रुथ’ (Antim: The Final Truth) में नजर आने वाले हैं. ऐशे में इस फिल्म का पहला सॉन्ग ‘विघ्नहर्ता (Vighnaharta Song)’ रिलीज हो गया है और इसे देखकर हर कोई बेहद हैरान है क्योंकि इसमें सलमान खान की शानदार बॉडी देखने को मिल रही है.Also Read - Antim: The Final Truth एक्शन के दौरान टूटी सलमान खान के जीजा की उंगलियां, दर्द में की सारी शूटिंग

फिल्म 'अंतिम: द फाइनल ट्रुथ' (Antim: The Final Truth) का पहला सॉन्ग 'विघ्नहर्ता (Vighnaharta Song)' रिलीज हुआ है. गणपति बप्पा की वंदना वाले इस सॉन्ग में सलमान खान का एक्शन अवतार देखने को मिला है और उनकी शानदार बॉडी को भी इस वीडियो में देखा जा सकता है. इस वीडियो में सलमान खान के सिक्स पैक ऐब्स भी देखे जा सकते हैं. सलमान खान के इस वीडियो पर फैन्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.

सलमान खान और आयुष शर्मा की फिल्म 'अंतिम: द फाइनल ट्रुथ' के पहले गाने 'विघ्नहर्ता' को अजय गोगावले ने गाया है और इसका म्यूजिक हितेश मोदक ने दिया है जबकि इसके लिरिक्स वैभव जोशी ने लिखे हैं. फिल्म के डायरेक्टर महेश मांजरेकर हैं.