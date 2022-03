Gangubai Kathiawadi Box Office Day 4: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi) ने भारत में जहां शानदार ओपनिंग की है और फिल्म को लोग खासा पसंद कर रहे हैं. बता दें कि फिल्म में आलिया भट्ट गंगूबाई नाम की एक सेक्स वर्कर के किरदार में हैं जो कमाठीपुरा के लोगों के हक और उनके अस्तित्व की लड़ाई लड़ती है और राजनीति में उतरते हुए धीरे धीरे खुद का एक मज़बूत और प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व पेश करती है. ऐशे में फिल्म को लोग खासा पसंद कर रहे हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन शुरुआत करते हुए अब तक अच्छी कमाई की है, गंगूबाई काठियावाड़ी के ओपनिंग वीकेंड की कमाई फिल्म कारोबार और महमारी में पस्त हुए सिनेमाघरों के लिए एक शुभ संकेत है. बता दें कि गंगूबाई काठियावाड़ी सिनेमाघरों में 25 फरवरी को रिलीज हुई थी और इसने 10.50 करोड़ धमाकेदार ओपनिंग ली थी. (Gangubai Kathiawadi Box Office Day 4)Also Read - Shivratri 2022: पवन सिंह के भोजपुरी गाने ॐ नमः शिवाय ने उड़ाया गर्दा, मिला दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया पर गंगूबाई की कमाई शयेर करते हुए बताया है कि फिल्म ने इस हफ्ते में अच्छी कमाई की है और बड़े शहर जैसे मुंबई,थाणे,पुणे,गुजरात,दिल्ली,साउथ इंडिया में फिल्म ने जमकर दर्शकों को बटोरा है और फिल्म का कलेक्शन शुक्रवार को 10.50 Cr, शनिवार को 13.32 Cr, रविवार को 15.30 Cr रहा है और अब तक फिल्म ने 39.12 करोड़ कमा लिए हैं. वहीं मना जा रहा है कि फिल्म ने सोमवार को करीब 8 करोड़ तक की कमाई की है, यानि फिल्म करीब 50 करोड़ के पास पहुंच गई है और आज महाशिवरात्रि हॉलीडे का भी फिल्म को जबरदस्त फायदा मिलने वाला है.

#GangubaiKathiawadi brings cheer, confidence and cinegoers back, solid total in Wknd 1… Day 3 sees big gains [most places]… #Mumbai, #Thane, #Pune, #Gujarat, #Delhi, #SouthIndia [parts] key contributors… Fri 10.50 cr, Sat 13.32 cr, Sun 15.30 cr. Total: ₹ 39.12 cr. #India biz. pic.twitter.com/VD7rR0V3Ug

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 28, 2022