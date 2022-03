Gangubai Kathiawadi Box Collection Day 5: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi) ने भारत में शानदार ओपनिंग की है और फिल्म को लोग खासा पसंद कर रहे हैं. बॉक्‍स ऑफिस पर ‘गंगूबाई काठ‍ियावाड़ी’ (Gangubai Kathaiwadi Box Office) का जलवा बरकरार है, फिल्‍म रिलीज के चौथे दिन अपने फर्स्‍ट मंडे टेस्‍ट में पास हो गई है और साथ ही इसने मंगलवार को महाश‍िवरात्र‍ि (Maha Shivaratri) पर भी अच्छी कमाई करके ये साबित कर दिया है कि फिल्म लंबी रेस का घोड़ा है और आने वाले दिनों में ये पर्दे पर और लंबा चलेगी. गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज के बाद से आलिया भट्ट बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि फिल्म ने अब तक तिनी कमाई की है.Also Read - तो क्या प्रेगनेंट हैं Farhan Akhtar की दुल्हनिया Shibani Dandekar? फैंस बोले 'इसीलिए रचाई शादी'!

फिल्म ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 10.50 करोड़ रुपये की कमाई की. शनिवार और रविवार को 39.12 करोड़ रुपये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर लिखा है कि गंगूबाई काठीवाड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर सोमवार यानी चौथे दिन 8.19 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है, जिससे फिल्म का घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 47.31 करोड़ रुपये हो गया है. मंगलवार को शिवरात्रि के दिन फिल्म ने करीब 9 से 9.50 करोड़ तक कारोबार किया है और फिल्म ने 5 दिनों में 55 करोड़ तक की कमाई कर ली है.

#GangubaiKathiawadi highlights…

⭐ Will cross ₹ 50 cr mark today [Tue; Day 5].

⭐ Week 1 – as per *current trends* – should close at ₹ 64 cr [+/-].

⭐ Has a strong chance of hitting 💯 cr, *IF* it maintains the momentum in *Week 2*. pic.twitter.com/fEuZrU5OuI

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 1, 2022